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В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

07.11.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)Именно в этот день 102 года назад  в Петрограде произошло восстание. Вооруженные рабочие, солдаты и матросы свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов, которая просуществовала  73 года. В результате Октябрьской революции образовалось новое государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик. Это стало крупнейшим политическим событием минувшего века, которое, безусловно, повлияло на ход мировой истории.

В нашем городе  сегодня традиционно прошли торжественные митинги, в которых  принимали участие секретарь районной организации Компартии Беларуси Михаил Поздняков, заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова, лидер РО ОО «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко, председатель РО ОО «Белорусский союз офицеров» Виктор Прищепо, а также ветераны войны и труда, школьники.

Площадь Героев (м/р Быхов — 1)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

На улице Ленина

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

 

 
 
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Именно в этот день 102 года назад  в Петрограде произошло восстание. Вооруженные рабочие, солдаты и матросы свергли Временное правительство и
 
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