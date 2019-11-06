В Быхове 7 ноября возложили цветы к памятникам Ленина (фото)

Источник материала: Маяк Преднепровья

Именно в этот день 102 года назад в Петрограде произошло восстание. Вооруженные рабочие, солдаты и матросы свергли Временное правительство и провозгласили Власть Советов, которая просуществовала 73 года. В результате Октябрьской революции образовалось новое государство, получившее в 1922 году название Союз Советских Социалистических Республик. Это стало крупнейшим политическим событием минувшего века, которое, безусловно, повлияло на ход мировой истории.

В нашем городе сегодня традиционно прошли торжественные митинги, в которых принимали участие секретарь районной организации Компартии Беларуси Михаил Поздняков, заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома Тамара Семенова, лидер РО ОО «Белорусский союз военных моряков» Александр Терешко, председатель РО ОО «Белорусский союз офицеров» Виктор Прищепо, а также ветераны войны и труда, школьники.

Площадь Героев (м/р Быхов — 1)





































На улице Ленина



























