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Гомельщина избрала своих представителей в Совет Республики

07.11.2019 — Разное | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

На заседании депутатов местных Советов базового уровня, которое прошло сегодня в Гомеле в областном драматическом театре, Гомельская область избрала своих представителей в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва.

В мероприятии приняли участие депутаты Буда-Кошелевского районного Совета депутатов во главе с председателем районного Совета депутатов Натальей Киселевой.

Гомельщина избрала своих представителей в Совет Республики

Гомельщина избрала своих представителей в Совет Республики

В Совет Республики от Гомельской области путем тайного голосования избраны восемь выдвинутых кандидатур. Это заведующий отделением микрохирургии глаза №1 Гомельской областной специализированной клинической больницы Владимир Котович (именно он будет представлять интересы жителей Будакошелевщины в верхней палате Парламента).

Гомельщина избрала своих представителей в Совет Республики
Также от Гомельской области избраны председатель Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста Алла Смоляк, генеральный директор РУП «ПО «Белоруснефть» Александр Ляхов, художественный руководитель заслуженного любительского коллектива Беларуси народного цирка имени Валерия Абеля ГУ «Дворец культуры «Костюковка» Татьяна Абель, председатель областного объединения профсоюзов ФПБ Алексей Неверов, директор КСУП «Совхоз-комбинат «Заря» Олег Слинько, главный редактор газеты «Свабоднае слова» Андрей Шишкин, начальник Гомельской таможни Феликс Яшков.

В заседании приняли участие председатель облисполкома Геннадий Соловей, председатель областного Совета депутатов Екатерина Зенкевич, помощник Президента Республики Беларусь — инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко.

Документы о результатах выборов направлены в ЦИК Беларуси. Итоги подведут 12 ноября.

Гомельщина избрала своих представителей в Совет Республики

Гомельщина избрала своих представителей в Совет Республики

Гомельщина избрала своих представителей в Совет Республики

Совет Республики – одна из двух палат Парламента Беларуси. В нее входят 64 человека, и она считается палатой территориального представительства, при этом 56 человек избираются, а еще 8 назначает Президент Беларуси.

Галина ГОРБАЧ

Фото автора, участников заседания и БЕЛТА

 
Теги: Гомель
 
 
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На заседании депутатов местных Советов базового уровня, которое прошло сегодня в Гомеле в областном драматическом театре, Гомельская область избрала...
 
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