Члены Совета Республики Национального собрания седьмого созыва от Минской области избраны сегодня в Молодечно на заседании местных Советов депутатов базового уровня, передает корреспондент БЕЛТА.

Сенаторов избирали путем тайного голосования, в котором приняли участие 620 депутатов, или 85% от всего депутатского корпуса. Перед выборами кандидаты в члены верхней палаты парламента представили свои программы. В итоге в Совет Республики от Минской области избраны все восемь выдвинутых кандидатур.

Все сенаторы от центрального региона беспартийные. Двое из них — генеральный директор ОАО «Беларуськалий» Иван Головатый и директор Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова Олег Суконко — представляют Минскую область в Совете Республики уже не первый срок. Также избраны начальник главного управления юстиции Миноблисполкома Александр Бачило, председатель Борисовского районного объединения организаций профсоюзов, входящих в ФПБ, Елена Зябликова, директор средней школы №14 Молодечно Калина Капуцкая, генеральный директор агрокомбината «Дзержинский» Владимир Лукьянов, председатель Миноблсовета депутатов Наталья Якубицкая, депутат Палаты представителей Национального собрания шестого созыва Валерий Гайдукевич.

Директор средней школы №14 Молодечно Калина Капуцкая считает, что руководство педагогическим коллективом и работа в Совете Республики требуют схожих личностных и профессиональных качеств. «Вопросы образования, той сферы, в которой я работаю, останутся в повестке моего дня. Это будет и работа над принятием Кодекса об образовании, укреплением материальной базы учреждений образования, здравоохранения, культуры, спорта. Стоит продолжить работу над системой профессионально-технического и среднего специального образования для подготовки квалифицированных специалистов, повышения престижа как педагогических, так и рабочих профессий. В нашем регионе приоритетными направлениями развития являются благоустройство городов, открытие новых детских садов и школ, совершенствование промышленной сферы», — отметила она.

Начальник главного управления юстиции Миноблисполкома Александр Бачило уверен, что опыт, полученный им в республиканских органах управления, и более чем 20-летний стаж работы в органах юстиции могут быть эффективно использованы в высшем законодательном органе страны. «На областном уровне эффективно аккумулируются и проявляются вопросы качества принятых законов и актов республиканских органов государственной власти и управления, их согласованности между собой и впоследствии применения на практике. Именно поэтому здесь вырабатываются эффективные, подтвержденные практикой предложения. Считаю необходимыми оперативные и решительные шаги в направлении модернизации экономики, привлечения новых инвесторов, появления большего количества высокотехнологичных производств, товаров и услуг, а также совершенствование социальной сферы и гуманитарной области, в том числе за счет совершенствования нормативно-правовой базы», — озвучил свою позицию Александр Бачило.

Каждый из новоизбранных сенаторов видит дальнейшее развитие как своих регионов, малой родины, так и Минской области в целом через продвижение инициатив по увеличению заработной платы в малых городах и сельской местности, созданию весомого социального пакета, новых рабочих мест и производств, развитию существующих предприятий, благоустройству райцентров и агрогородков, обеспечению нуждающихся и многодетных жильем, поддержке предпринимательства, укреплению статуса семьи и семейных ценностей.

Председатель Миноблисполкома Анатолий Исаченко поздравил избранных членов Совета Республики, всех участников и приглашенных со значимым событием, а также Днем Октябрьской революции. «Как отмечал глава государства, этот праздник удалось наполнить новым смыслом. Я хочу поблагодарить вас за то, что поддержали выдвинутых регионами кандидатов — выборы состоялись, от Минской области избрано представительство в Совете Республики в полном составе. На вас, сенаторы, возлагается почетная и ответственная миссия. Сегодня вас поддержали депутаты — это говорит о признании вашего профессионализма, компетентности в том деле, которым занимаетесь и достигли ощутимых профессиональных результатов. Уверен, что новый состав членов Совета Республики сохранит взаимодействие законодательной и исполнительной власти», — сказал губернатор.

Совет Республики — одна из двух палат парламента Беларуси. В нее входят 64 человека, и она считается палатой территориального представительства. При этом 56 человек избираются, а еще 8 назначает Президент.

БЕЛТА.

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