|
Шейн Принс остается в минском «Динамо»
Источник материала: Tut.by
Канадский нападающий Шейн Принс остается в минском «Динамо». Ранее клуб выставлял игрока на драфт отказов.
Ни один клуб КХЛ в течение 48 часов не забрал Принса, а это значит, что теперь минское «Динамо» имеет право отправить Шейна в фарм-клуб и уменьшить его зарплату.
В этом сезоне канадец провел за «зубров» 19 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «-3».
Напомним, что контракт с Шейном Принсом был подписан с условием, что игрок будет выступать за сборную Беларуси по хоккею.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Канадский нападающий Шейн Принс остается в минском «Динамо». Ранее клуб выставлял игрока на драфт отказов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)