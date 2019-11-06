Источник материала: Tut.by

Канадский нападающий Шейн Принс остается в минском «Динамо». Ранее клуб выставлял игрока на драфт отказов.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ни один клуб КХЛ в течение 48 часов не забрал Принса, а это значит, что теперь минское «Динамо» имеет право отправить Шейна в фарм-клуб и уменьшить его зарплату.

В этом сезоне канадец провел за «зубров» 19 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков при показателе полезности «-3».

Напомним, что контракт с Шейном Принсом был подписан с условием, что игрок будет выступать за сборную Беларуси по хоккею.