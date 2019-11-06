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Геля для душа бывает много. Рассказываем о ежедневных привычках, которые вредят здоровью

07.11.2019 15:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Все мы знаем о том, что вредные привычки снижают качество жизни. Однако мы не всегда задумываемся над тем, что некоторые действия, которые мы совершаем ежедневно, тоже могут считаться вредными. Мы решили выяснить, что именно может нести в себе опасность, и это нас удивило. 

Геля для душа бывает слишком много 

Наверняка все замечали, что гель для душа, шампунь и мыло имеют свойство сушить кожу. И если шампунь используется только для головы, а мыло – только для рук, то гель для душа наносится на всё тело. Суть в том, что при редком использовании он полезен, но при частом – уничтожает полезные бактерии, которые отвечают за иммунитет человека, и старит кожу. Поэтому следует пользоваться гелем для душа в умеренных количествах. 

Геля для душа бывает много. Рассказываем о ежедневных привычках, которые вредят здоровью
Фото: instagram.com/bussiko 

Волосы в носу защищают от инфекций 

Часто нас смущают волосы в носу, они словно бы говорят о неопрятности человека. Однако человеческое тело устроено не только для того, чтобы быть красивым, но и для того, чтобы быть функциональным. Волосы в носу призваны защищать человека от вредных бактерий. Удаление волос ослабляет защиту и, если делать это неаккуратно, может привести к образованию ран. Поэтому не всегда следует начисто уничтожать растительность в носу. 

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Геля для душа бывает много. Рассказываем о ежедневных привычках, которые вредят здоровью
Фото: pixabay.com 

Вредно пропускать завтрак 

Попытка перенести утренний и дневной приём пищи ради похудения обречена на провал. Утром человеку необходимы силы, чтобы пережить предстоящие испытания. А вот вечером излишки энергии лишь помешают спокойно заснуть и хорошенько выспаться. Лучше всего равномерно распределять приёмы пищи. Кроме того, тут во многом дело привычки. Если начать вставать немного раньше, чтобы было время неторопливо поесть, то аппетит появится. А вечером получится не переедать. 

Геля для душа бывает много. Рассказываем о ежедневных привычках, которые вредят здоровью
Фото: pixabay.com 

Список дел имеет свой минус 

Списки дел здорово нас выручают, позволяя не забывать о делах. В любой удобный момент можно сделать запись и не бояться забыть. Однако не следует маниакально следовать списку и требовать от себя выполнять все дела. Кое-что можно отложить на потом. И если попытка перенести дело на завтра вызывает острую психологическую боль – Хьюстон, у нас проблема. Полагайтесь на список, чтобы не держать всё в голове, но не нервничайте, если что-то не удалось выполнить своевременно. 

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Геля для душа бывает много. Рассказываем о ежедневных привычках, которые вредят здоровью
Фото: pixabay.com 

Слишком часто увлажнять кожу тоже не следует 

Как уже говорилось, человеческое тело функционально. А ещё оно адаптивно. Если увлажнять кожу, едва почувствовав сухость, то организм просто перестанет вырабатывать естественный секрет, отвечающий за поддержание кожи в тонусе. Пользоваться кремами лучше для каких-то определённых случаев. Также можно и, вероятно, нужно увлажнять кожу зимой и после уборки, если на руки попали чистящие средства. 

Геля для душа бывает много. Рассказываем о ежедневных привычках, которые вредят здоровью
Фото: pixabay.com 

Кстати, недавно мы рассказывали о том, как ухаживать за руками в холодное время года.  

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Все мы знаем о том, что вредные привычки снижают качество жизни. Однако мы не всегда задумываемся над тем, что некоторые действия, которые мы совершаем ежедневно,...
 
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