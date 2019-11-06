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Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечер памяти Арно Бабаджаняна собрал поклонников творчества композитора в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Концерт с символичным названием «Верни мне музыку» – масштабный проект белорусских артистов и международного фонда памяти композитора.
Выдающего армянского пианиста, педагога и народного артиста СССР вспоминали золотыми шлягерами. В исполнении Национального академического народного оркестра прозвучали более 20 известных композиций. Популярные советские песни «Королева красоты», «Лучший город земли», «Благодарю тебя» украсили голоса артистов из России – Карена Мовсесяна и Николая Рябухи.
Карен Мовсесян, солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (Россия):
Николай Рябуха, солист Международного фонда Арно Бабаджаняна (Россия):
Александр Кремко, дирижер, заслуженный артист Беларуси:
Арно Бабаджанян всемирно известен как композитор-песенник. На музыку народного артиста легли слова Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. А Муслим Магомаев не раз становился голосом творчества Бабаджаняна.
Почтить память композитора и услышать знакомые с детства мелодии пришли несколько сотен поклонников.
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Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске
Новости Беларуси. Вечер памяти Арно Бабаджаняна собрал поклонников творчества композитора в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерт с...
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