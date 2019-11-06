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Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

07.11.2019 15:40 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечер памяти Арно Бабаджаняна собрал поклонников творчества композитора в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт с символичным названием «Верни мне музыку» – масштабный проект белорусских артистов и международного фонда памяти композитора.

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Выдающего армянского пианиста, педагога и народного артиста СССР вспоминали золотыми шлягерами. В исполнении Национального академического народного оркестра прозвучали более 20 известных композиций. Популярные советские песни «Королева красоты», «Лучший город земли», «Благодарю тебя» украсили голоса артистов из России – Карена Мовсесяна и Николая Рябухи.

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Карен Мовсесян, солист Новосибирского государственного академического театра оперы и балета (Россия):
Это, безусловно, очень важно, очень серьезно, очень трогательно, очень значимо. Значимо для культурной жизни обеих стран, поскольку культурное наследие Бабаджаняна не делимо, оно не градируется по каким-либо национальным критериям либо происхожденческим. Оно общее, оно наше, оно советское.

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Николай Рябуха, солист Международного фонда Арно Бабаджаняна (Россия):
Я на самом деле счастлив, потому что если такое количество людей пришло на концерт, это, наверное, самая большая награда и для артиста, и вообще для музыки и творчества великого Арно Бабаджаняна.

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Александр Кремко, дирижер, заслуженный артист Беларуси:
Бабаджаняна песни в любое поколение, в любые века всегда звучащие, они созвучны времени, они зажигательные, они заводят, они душевные. Они заставляют и грустить, и радоваться.

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Арно Бабаджанян всемирно известен как композитор-песенник. На музыку народного артиста легли слова Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко. А Муслим Магомаев не раз становился голосом творчества Бабаджаняна.

Почтить память композитора и услышать знакомые с детства мелодии пришли несколько сотен поклонников.

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Музыка, всегда созвучная времени. Вечер памяти выдающего армянского композитора Арно Бабаджаняна прошёл в Минске

Люди в материале: Арно Бабаджанян, Карен Мовсесян, Николай Рябуха, Александр Кремко
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вечер памяти Арно Бабаджаняна собрал поклонников творчества композитора в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Концерт с...
 
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