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Wi-Fi появится в общественном транспорте Минска в 2020 году
Источник материала: СТВ
Когда появится Wi-Fi в общественном транспорте Минска, рассказали в программе
Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора – главный инженер ГП «Минсктранс»:
Это скажется на стоимости проезда?
Олег Дзюбенко:
Бесплатно. То есть, такой подарок минчанам: держите вам Wi-Fi и ездите, и пользуйтесь бесплатным Интернетом.
Олег Дзюбенко:
Когда это появится?
Олег Дзюбенко:
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Когда появится Wi-Fi в общественном транспорте Минска, рассказали в программе «Большой город». Олег Дзюбенко, первый заместитель генерального директора –...
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