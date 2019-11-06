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За нарушение запрета – штраф до 100 тысяч евро. В Германии могут запретить пластиковые пакеты

07.11.2019 15:02 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. Германия может отказаться от пластиковых пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Министерстве охраны окружающей среды подготовили законопроект, который запрещает производство и использование целлофановых мешков.

Речь идет о пакетах, которые используются в магазинах для покупки овощей и фруктов. После того, как продукты попадают в дом, такая упаковка сразу выбрасывается, при этом в природе их разложение происходит десятки лет.

За нарушение запрета – штраф до 100 тысяч евро. В Германии могут запретить пластиковые пакеты

Ожидается, что после положительного отзыва федерального правительства законопроект внесут в парламент. А уже спустя полгода после принятия документ может вступить в силу. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч евро.

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Новости Германии. Германия может отказаться от пластиковых пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Министерстве охраны окружающей...
 
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