За нарушение запрета – штраф до 100 тысяч евро. В Германии могут запретить пластиковые пакеты

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Германия может отказаться от пластиковых пакетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Министерстве охраны окружающей среды подготовили законопроект, который запрещает производство и использование целлофановых мешков.

Речь идет о пакетах, которые используются в магазинах для покупки овощей и фруктов. После того, как продукты попадают в дом, такая упаковка сразу выбрасывается, при этом в природе их разложение происходит десятки лет.





Ожидается, что после положительного отзыва федерального правительства законопроект внесут в парламент. А уже спустя полгода после принятия документ может вступить в силу. За нарушение запрета предусмотрен штраф в размере до 100 тысяч евро.