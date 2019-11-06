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В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обрушился потолок: пострадали 5 человек

07.11.2019 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В лондонском театре Пикадилли во время спектакля частично обрушился потолок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем образовалась дыра шириной около 4 метров.

В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обрушился потолок: пострадали 5 человек

В результате происшествия 5 посетителей получили травмы. Людей и персонал – в общей сложности это около 1100 человек – экстренно эвакуировали. Прибывшие к месту происшествия медики доставили пострадавших в больницу.

Причины происшествия пока не установлены. По словам посетителей, перед тем, как обвалилась штукатурка, с потолка капала вода.

В лондонском театре Пикадилли во время спектакля обрушился потолок: пострадали 5 человек

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Новости Великобритании. В лондонском театре Пикадилли во время спектакля частично обрушился потолок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нем...
 
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