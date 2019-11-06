|
«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе
Источник материала: СТВ
Дефицит и очереди – далеко не все детали, из которых складываются воспоминания о непростых 90-ых. За главным продуктом в каждом доме – хлебом – не стояли километровым паровозиком и не подгадывали время и дату привоза. Всё бы хорошо, вот только лицо у ассортимента было – кирпичом, рассказали в одной из серий проекта
Галина Леонович:
Она по кирпичикам может выстроить в памяти стену, разделяющую нехитрый чёрно-белый ассортимент из прошлого и выбор, который мы сегодня видим на магазинных хлебных полках. Пару десятилетий назад, конечно, никто не попросил бы в гастрономе: «Будьте добры, половинку чёрного с сухофруктами!»
Галина Русак:
Галина Кирилловна, замешивая тесто воспоминаний, не превращает компоненты в однородную массу, рассказывает о деталях: раньше практически все манипуляции с будущим хлебом нужно было делать вручную.
Галина Русак:
Когда Галина Кирилловна только пришла на предприятие, её коллега, пекарь Валентина, даже и не родилась. И те десятки сортов хлеба, которые девушка сегодня выпекает буквально одним нажатием пальца, у тестовода даже при солидном опыте времени заняло бы – даже просчитать сложно.
Валентина Гоман:
И всё же некоторые технологии пару десятилетий назад, наверняка, вызвали бы массу вопросов. К примеру, зачем хлеб замораживать, если именно горячая буханка – самый смак для ценителей ароматной корочки? Но минус тридцать оказались плюсом для экспорта!
Благодаря отрицательным температурам белорусский хлеб приходится ко столу даже на других континентах! А, к примеру, в Ереване (а это три тысячи километров от нашей столицы) буханочку от минских пекарей заказывают к трапезе высокопоставленные гурманы.
Владимир Наркевич, заместитель генерального директора торгового дома «Ар-Бе» (Армения):
Экспортировать белорусский хлеб начали всего 10 лет назад, и тогда, за весь 2005 год зарубежными поставками заработали 30.000 долларов. Сегодня заграничными продажами зарабатывают в 10 раз больше. Не за год – всего за месяц!
Галина Леонович:
И ценится не только хлеб – даже знакомые всем нам с детства сушки – тоже по вкусу за границей! Каждым четвёртым бубликом с этого конвейера будут хрустеть зарубежные любители поджаристых ноликов!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дефицит и очереди – далеко не все детали, из которых складываются воспоминания о непростых 90-ых. За главным продуктом в каждом доме – хлебом – не стояли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)