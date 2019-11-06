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«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

07.11.2019 14:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Дефицит и очереди – далеко не все детали, из которых складываются воспоминания о непростых 90-ых. За главным продуктом в каждом доме – хлебом – не стояли километровым паровозиком и не подгадывали время и дату привоза. Всё бы хорошо, вот только лицо у ассортимента было – кирпичом, рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Галина Леонович:
Только по той причине я стала хлебопёком, потому что когда был хлеб с кукурузной мукой, я думала: почему же не умеют печь хлеб?

Она по кирпичикам может выстроить в памяти стену, разделяющую нехитрый чёрно-белый ассортимент из прошлого и выбор, который мы сегодня видим на магазинных хлебных полках. Пару десятилетий назад, конечно, никто не попросил бы в гастрономе: «Будьте добры, половинку чёрного с сухофруктами!»

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Галина Русак:
Такого не было у нас в рецептуре, чтобы с курагой, с черносливом, с семечками, просто был обычный простой хлеб.

Галина Кирилловна, замешивая тесто воспоминаний, не превращает компоненты в однородную массу, рассказывает о деталях: раньше практически все манипуляции с будущим хлебом нужно было делать вручную.  

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Галина Русак:
Вот здесь мука, дрожжи, соль. Выставила – и вот здесь дозируется и смешиваются все компоненты. Нажимаю кнопочку эту, и происходит замес теста. Когда я приходила 30 лет назад, было совсем по-другому.

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Когда Галина Кирилловна только пришла на предприятие, её коллега, пекарь Валентина, даже и не родилась. И те десятки сортов хлеба, которые девушка сегодня выпекает буквально одним нажатием пальца, у тестовода даже при солидном опыте времени заняло бы – даже просчитать сложно.  

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Валентина Гоман:
Чтобы перейти с одного вида хлеба на другой, нужно только нажать и изменить параметры. Ничего сложного нет в этом. Руками мука засыпается, вес взвешиваем тоже руками, а всё остальное максимально автоматизировано.

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

И всё же некоторые технологии пару десятилетий назад, наверняка, вызвали бы массу вопросов. К примеру, зачем хлеб замораживать, если именно горячая буханка – самый смак для ценителей ароматной корочки? Но минус тридцать оказались плюсом для экспорта!

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Благодаря отрицательным температурам белорусский хлеб приходится ко столу даже на других континентах! А, к примеру, в Ереване (а это три тысячи километров от нашей столицы) буханочку от минских пекарей заказывают к трапезе высокопоставленные гурманы.  

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Владимир Наркевич, заместитель генерального директора торгового дома «Ар-Бе» (Армения):
Я даже знаю, по неофициальной информации, что многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб. Этот хлеб в замороженном виде поставляется к нам, потом идёт процесс разморозки. И в течение пяти дней после разморозки он имеет нормальные качества потребительские, как и в Беларуси. Уже армяне знают, что такое белорусский хлеб, люди приходят именно за хлебом зачастую.

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Экспортировать белорусский хлеб начали всего 10 лет назад, и тогда, за весь 2005 год зарубежными поставками заработали 30.000 долларов. Сегодня заграничными продажами зарабатывают в 10 раз больше. Не за год – всего за месяц!

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Галина Леонович:
Сегодня мы присутствуем в Армении, Туркменистане, Азербайджане, США, Иордании, Израиле. Качество нашего белорусского хлеба везде очень ценится.

И ценится не только хлеб – даже знакомые всем нам с детства сушки – тоже по вкусу за границей! Каждым четвёртым бубликом с этого конвейера будут хрустеть зарубежные любители поджаристых ноликов!

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

«Многие из руководства Армении на столе имеют этот хлеб». Побывали на белорусском хлебозаводе

Люди в материале: Галина Леонович, Галина Русак, Валентина Гоман, Владимир Наркевич
 
 
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Дефицит и очереди – далеко не все детали, из которых складываются воспоминания о непростых 90-ых. За главным продуктом в каждом доме – хлебом – не стояли...
 
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