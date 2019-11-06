США и Китай договорились о поэтапной отмене пошлин

Источник материала: Ежедневник





Соединенные Штаты Америки и Китай договорились о взаимной поэтапной отмене пошлин на товары, которые были введены во время многомесячной торговой войны.

Как сообщает Reuters , ожидается, что США откажутся от введения пошлин, которое было запланировано на 15 декабря и касалось импорта из Китая на сумму около 156 млрд долларов, включая мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки.

Как отметил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, отмена пошлин является важным условием для заключения торгового соглашения с США. "Торговая война началась с тарифов и должна закончиться отменой тарифов", - сказал Гао Фэн.

По его словам, за последние две недели участники переговоров с обеих сторон провели серьезные и конструктивные дискуссии. Стороны согласились отменить дополнительные тарифы поэтапно, добавил официальный представитель Министерства коммерции КНР, однако конкретные сроки не уточняются.