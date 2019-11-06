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США и Китай договорились о поэтапной отмене пошлин

07.11.2019 16:23 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

США и Китай договорились о поэтапной отмене пошлин

Соединенные Штаты Америки и Китай договорились о взаимной поэтапной отмене пошлин на товары, которые были введены во время многомесячной торговой войны.

Как сообщает Reuters, ожидается, что США откажутся от введения пошлин, которое было запланировано на 15 декабря и касалось импорта из Китая на сумму около 156 млрд долларов, включая мобильные телефоны, ноутбуки и игрушки.

Как отметил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, отмена пошлин является важным условием для заключения торгового соглашения с США. "Торговая война началась с тарифов и должна закончиться отменой тарифов", - сказал Гао Фэн.

По его словам, за последние две недели участники переговоров с обеих сторон провели серьезные и конструктивные дискуссии. Стороны согласились отменить дополнительные тарифы поэтапно, добавил официальный представитель Министерства коммерции КНР, однако конкретные сроки не уточняются.

 
 
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Соединенные Штаты Америки и Китай договорились о взаимной поэтапной отмене пошлин на товары, которые были введены во время многомесячной торговой войны.
 
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