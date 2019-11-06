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США и Китай договорились о поэтапной отмене пошлин
07.11.2019 16:23 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Соединенные Штаты Америки и Китай договорились о взаимной поэтапной отмене пошлин на товары, которые были введены во время многомесячной торговой войны.
Как сообщает
Как отметил официальный представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, отмена пошлин является важным условием для заключения торгового соглашения с США. "Торговая война началась с тарифов и должна закончиться отменой тарифов", - сказал Гао Фэн.
По его словам, за последние две недели участники переговоров с обеих сторон провели серьезные и конструктивные дискуссии. Стороны согласились отменить дополнительные тарифы поэтапно, добавил официальный представитель Министерства коммерции КНР, однако конкретные сроки не уточняются.
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Соединенные Штаты Америки и Китай договорились о взаимной поэтапной отмене пошлин на товары, которые были введены во время многомесячной торговой войны.
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