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Гомельский суд запретил подростку ходить на дискотеки

07.11.2019 16:19 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Гомельский областной суд Октябрьского района рассмотрел уголовное дело, которое завели сразу на трех молодых людей. Одному из них 16 лет, двум другим – по 18 лет. В итоге младшему из фигурантов запретили посещать дискотеки.

Молодых людей обвиняли в злостном хулиганстве. Все происходило в поселке Октябрьский Гомельской области. По данным пресс-службы суда, 25 июня 2019 года 18-летний совершил преступление в одиночку. А потом 1 августа 2019 года, будучи пьяным, уже с друзьями повредил металлический лист рекламного щита вместе с размещенным на нем баннером.

Парни били щит руками и ногами, «проявляя явное неуважение к обществу и стремясь проявить физическое превосходство, грубую силу, пьяную удаль», говорит суд. На этом дело не кончилось: компания продолжила все теми же руками и ногами сносит пять дорожных знаков. Ущерб оценили в 152 рублей 60 копеек.

В итоге одному 18-летнему парню назначили ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа на 1,5 года, второму – на год. Но самое интересное наказание присудили младшему: ему на полгода ограничили свободу досуга, запретив посещать дискотеки. Фигуранта также обязали находиться дома с 22:00 вечера до 7:00 утра и один раз в месяц являться для регистрации в Октябрьский РОВД.

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Теги: Минск
 
 
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Гомельский областной суд Октябрьского района рассмотрел уголовное дело, которое завели сразу на трех молодых людей. Одному из них 16 лет, двум другим – по 18 лет. В...
 
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