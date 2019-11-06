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В Браславе пьяный бесправник «положил» на крышу Citroen
Источник материала: Tut.by
В Браславе нетрезвый водитель опрокинул на крышу автомобиль,
Авария произошла в ночь на 7 ноября. По предварительной информации, 41-летний водитель Citroen не справился с управлением, в результате автомобиль опрокинулся на крышу.
Кроме водителя, в автомобиле находились 4 пассажира. К счастью, никто в ДТП не пострадал. Все находившиеся в автомобиле — жители Полоцка, работающие на строительстве одного из объектов в Браславском районе.
По внешним признакам водитель Citroen был пьян. Медицинское освидетельствование показало 1,8 промилле алкоголя. Также выяснилось, что он не имел права управления.
Инспекторы составили 4 административных протокола на водителя, а также 2 протокола на одного из пассажиров — владельца автомобиля.
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Инспекторы составили 4 административных протокола на водителя, а также 2 протокола на одного из пассажиров владельца автомобиля.
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