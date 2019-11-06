Стала известна программа визита Лукашенко в Вену









Утром Александра Лукашенко примет федеральный президента Австрии Александр Ван де Беллен. Именно по его приглашению президент Беларуси посетит Вену. Запланирована совместная фотосессия, а также пресс-подход двух президентов.





Во второй половине дня запланирована встреча и переговоры со спикером австрийского парламента Вольфгангом Соботкой. Вместе они затем примут участие в беларусско-австрийском экономическом форуме.





В программе мероприятий для прессы не упоминаются переговоры с канцлером Себастьяном Курцем. Однако в ней присутствует окно около двух часов в дневное время.



