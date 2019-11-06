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Стала известна программа визита Лукашенко в Вену

07.11.2019 16:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Стала известна программа визита президента Беларуси в Австрию. Он состоится 12 ноября. Анонс мероприятий от федеральной пресс-службы размещен на ots.at.



Утром Александра Лукашенко примет федеральный президента Австрии Александр Ван де Беллен. Именно по его приглашению президент Беларуси посетит Вену. Запланирована совместная фотосессия, а также пресс-подход двух президентов.

Во второй половине дня запланирована встреча и переговоры со спикером австрийского парламента Вольфгангом Соботкой. Вместе они затем примут участие в беларусско-австрийском экономическом форуме.

В программе мероприятий для прессы не упоминаются переговоры с канцлером Себастьяном Курцем. Однако в ней присутствует окно около двух часов в дневное время.
 
 
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Стала известна программа визита президента Беларуси в Австрию. Он состоится 12 ноября. Анонс мероприятий от федеральной пресс-службы размещен на ots.at.
 
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