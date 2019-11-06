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Новое руководство БФФ непрофессионально, некомпетентно, непатриотично: общественность собирает подписи за отставку футбольного начальства

07.11.2019 16:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Футбольный агент Валерий Исаев призвал поддержать петицию с призывом уйти в отставку руководство Белорусской федерации футбола.

Новое руководство БФФ непрофессионально, некомпетентно, непатриотично: общественность собирает подписи за отставку футбольного начальства
Глава АБФФ Владимир Базанов

Призываю всех неравнодушных к футболу Беларуси подписать эту петицию. Прочитал ее текст и полностью поддерживаю.

Новое руководство АБФФ, пришедшее в результате закулисных решений чиновников, — непрофессионально, некомпетентно, не независимо, непатриотично! Цели и задачи небольшой группы людей — решить личные вопросы в ближайшие четыре года. Все решения и новые назначения говорят о том, что задача одна: любыми путями и результатами сохранить свои кресла.

Мы говорим о футболе — о спорте номер один во всем мире, о самом массовом виде спорта на планете и в нашей стране. Сегодня в Беларуси в разных отраслях есть примеры, когда образованные, любящие Беларусь, энергичные, законопослушные люди приносят радость людям и пользу своей стране: Прокопеня, Бабарико, Рудый, Зиссер и много других. Уверен, что среди таких талантливых и жизнерадостных людей найдутся и любители нашей любимой игры. Мы говорим о футболе! Я поддержал петицию! — написал Исаев в фэйсбуке.
 
 
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Футбольный агент Валерий Исаев призвал поддержать петицию с призывом уйти в отставку руководство Белорусской федерации футбола.
 
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