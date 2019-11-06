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Две литовские компании год проводят эксперимент: ввели 6-часовой рабочий день

07.11.2019 17:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Две действующие в Литве компании Valandinis и Engineer год назад начали эксперимент — сократили рабочий день с 8 до 6 часов. Прошел год. Представитель компании убежден — эксперимент удался, он предлагает следовать их примеру и другие компании, пишет ru.delfi.lt.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Reuters

В сентябре прошлого года компании, предоставляющие услуги проектирования и монтажа инженерных сетей зданий, решили провести эксперимент и работать не с 8 до 17, а с 9 до 16 часов, зарплаты у работников не меняли. Представитель компаний Valandinis и Engineer Юрий Ланецкий рассказал, что компании намерены постепенно идти к дальнейшему сокращению рабочего дня.

«Сокращение рабочего дня с 9 до 16 часов оправдало себя больше чем на 100%. У нас увеличилась прибыль, мы стали счастливее, это хорошо действует, все этим пользуются. В марте мы планировали сократить рабочий день еще, но не сделали этого. (…) Сами работники сказали, что не готовы к этому. Руководство выступало за сокращение, но руководители среднего звена поосторожничали. Сейчас около 15 часов у нас в офисе людей не остается. До сих пор два года мы работали в сокращенном режиме, но неофициально. Просто так получалось. Сейчас мы сами делаем работу, знаем, что никому мы не нужны, и идем домой», — сказал Юрий Ланецкий.

По данным «Содры» (литовский аналог ФСЗН в Беларуси. - Прим. ред.) за сентябрь, в компании Valandinis работают 7 человек, а Engineer — 16. Средняя зарплата в Valandinis в сентябре была 1455, а в Engineer — 1564 евро «на бумаге».

Ланецкий сказал, что коллектив у них небольшой, поэтому люди сработались, им хочется прийти на работу, побыть вместе. «Возможно, если бы мы, как планировали, сократили бы рабочий день до 4 часов, то людям нечего было бы делать», — сказал Юрий Ланецкий. Кроме того, работники компании могут сами составлять график под себя.

Например, в Engineer часть работников работает с 7 до 14 часов, другие с 9 до 16 часов. В компании Valandinis одни работают с 9, но бывает, что работает кто-то с 13 до 19 часов. Ланецкий считает, что к такому режиму должны переходить все компании. Эти перемены не сказались на отпуске и на зарплатах работников. Ланецкий заметил, что его цель — перейти к 4-часовому рабочему дню.

Старший экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас сказал, что согласен с тем, что рабочий день надо сокращать, но об этом должны говорить все страны, чтобы не страдала конкурентоспособность. Он привел в пример Францию, где рабочий день сокращали до 35 часов в неделю, однако отказались от этого, поскольку компании утратили конкурентоспособность.

По словам Маурицаса, наилучший путь для Литвы — гибкий рабочий день, возможность посещать курсы, повышать квалификацию, такая возможность будет привлекательно для работников. «Нужна гибкость, нужно доверие, чтобы гибкость не стала возможностью использовать работника», — сказал экономист. Однако Маурицас сказал, что нельзя однозначно утверждать, что сокращение рабочего дня повышает продуктивность, но все же такое мнение бытует. Поэтому в будущем будут дискуссии на эту тему. Но быстрого решения тут не будет.

 
 
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Две действующие в Литве компании год назад начали эксперимент - сократили рабочий день с 8 до 6 часов. Чем закончился эксперимент?
 
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