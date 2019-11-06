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Усилен контроль на дорогах

07.11.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Усилен контроль на дорогах

Госавтоинспекция Витебской области с 6 по 10 ноября усилила контроль за ситуацией на дорогах! Инспекторы будут пристально проверять поведение на дорогах пешеходов (соблюдение правил перехода проезжей части, использование в темное время суток световозвращающих элементов). Дополнительное внимание ГАИ уделит и тому, как водители проезжают пешеходные переходы.

ГАИ просит граждан, которые заметили на проезжей части или в непосредственной близости к ней нетрезвых пешеходов (это потенциальная жертва ДТП), незамедлительно сообщить об этом по телефону 102. дополнительные меры контроля предприняты в связи с усложнившейся ситуацией на дорогах.

Госавтоинмпекция обращается к родителям и напоминает, что именно они несут ответственность за своих детей, а также призывает приложить усилия, чтобы обезопасить самых юных и незащищенных участников дорожного движения. Многие производители детской одежды заботятся не только о красоте и удобстве своей продукции, но и безопасности юного пешехода, используя светоотражающие элементы. При выборе одежды отдавайте предпочтение именно таким моделям либо приобретите другие формы светоотражающих элементов, которые могут быть размещены на сумках, куртке или других предметах.

В. МИЛОСЕРДОВ, начальник ОГАИ Шарковщинского РОВД.

 

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