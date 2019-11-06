Армейский долг и честь солдата – родную землю защищать

Источник материала: Ивьевский край

Служба в армии - это почетная обязанность каждого гражданина, если он таковым себя считает. Служить Родине, защищать свое Отечество, свою землю, свою семью могут только настоящие мужчины. Ими юноши становятся, пройдя эту нелегкую, но во всех отношениях важную школу жизни.









































С наступлением осени пришло и время осеннего призыва в Вооруженные Силы Республики Беларусь. Тысячи юношей совсем скоро наденут военную форму и войдут в почетные ряды защитников Родины.

С давних времен одно слово «армия» вызывала у каждого человека уважение и гордость. Молодые люди стремились попасть в ряды Вооруженных Сил, не задумываясь встать на защиту своей Родины.

Для новобранцев служба в армии – это своеобразный шаг во взрослую жизнь, черта, перешагнув которую, мальчик становится мужчиной.

Издавна существовал прекрасный обычай – «всем миром» провожать новобранцев на защиту Отечества. Этот обычай помнят по сей день и в нашем районе. Так 6 ноября в Ивьевском центре культуры и досуга традиционно прошли торжественные проводы в армию.

К призывникам и всем гостям мероприятия обратился военный комиссар Ивьевского районного военного комиссариата Владимир Станиславович Жебрик. Он зачитал Указ Президента Республики Беларусь от 22 июля 2019 г. № 274 «Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве», а также Приказ Министра обороны Республики Беларусь от 23 июля 2019 г. № 1040 «Об организации выполнения Указа Президента Республики Беларусь от 22 июля 2019 г. № 274». В своем выступлении подполковник пожелал новобранцам успехов, счастливой службы, сил и выносливости.

Тепло и почти по-матерински обратилась к призывникам заместитель председателя Ивьевского районного исполнительного комитета Лидия Войтеховна Носуль. В ее словах отражались забота, поддержка и, самое главное, Лидия Войтеховна попросила молодых людей чаще «слать весточки» своим родным и близким.

















Поздравить призывников с важным этапом в их жизни, проводить добрым напутственным словом пришли: начальник группы призыва на военную службу Максим Аркадьевич Ляшкевич, настоятель храма Святого мученика младенца Гавриила Белостокского протоиерей Вячеслав Пашкевич, настоятелем костела святых апостолов Петра и Павла ксендз Ян Гавецкий, председатель Ивьевской районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Степан Иванович Станилко, председатель совета Ивьевской районной ветеранской организации Иван Станиславович Жидель.

От имени всех матерей напутствовала будущих защитников мама двоих сыновей, один из которых в настоящее время служит срочную военную службу, а другой - уйдет в этот призыв Мария Вячеславовна Лопаткина. Поделился своим опытом прохождения срочной военной службы и ее сын – солдат в/ч 1234 г. Лида Андрей Сергеевич Лопаткин. От лица всех призывников выступил Евгений Юрьевич Войтеховский, который пообещал гордо и с честью нести звание защитника Отечества.

Музыкальными подарками порадовали всех присутствующих артисты Ивьевского центра культуры и досуга.

Завершилось торжественное мероприятие традиционным общим фотографированием.

П. ПОДБЕРЕЗНАЯ.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.