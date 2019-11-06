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Брестчане отметили 7 ноября возложением цветов и коротким митингом, а также предложили ввести семи часовой рабочий день

07.11.2019 17:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

У памятника Ленину, на одноимённой площади и улице, сегодня утром собрались приверженцы коммунистической идеи отметить государственный праздник День Октябрьской революции. Собрание вышло не слишком многочисленным, всего несколько десятков человек.

Брестчане отметили 7 ноября возложением цветов и коротким митингом, а также предложили ввести семи часовой рабочий день

После возложения к монументу вождя мирового пролетариата цветов, с короткой речью к собравшимся обратился Член Бюро ЦК Партии «Справедливый мир» Леонид Майструк. Он напомнил о завоеваниях октября и необходимости отстаивать социальные гарантии и права трудящихся в современной Беларуси. После этого собравшиеся люди постепенно разошлись.

Брестчане отметили 7 ноября возложением цветов и коротким митингом, а также предложили ввести семи часовой рабочий день

Брестчане отметили 7 ноября возложением цветов и коротким митингом, а также предложили ввести семи часовой рабочий день

В начале улицы Пушкинской рядом с площадью Ленина активист-общественник Виталий Казак установил звукоусиливающую аппаратуру и предлагал всем желающим высказаться по поводу праздника и не только. Председатель Брестской городской организации Белорусской партии левых «Справедливый мир» Людмила Денисенко в частности предложила ввести в Беларуси семичасовой рабочий день. Немногочисленные слушатели поддержали идею.

 
 
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