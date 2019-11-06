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Состоялся юбилей 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады
07.11.2019 17:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сегодня в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде отмечались праздничные мероприятия, приуроченные 40-летию образования прославленного соединения. Глава города Александр
Продолжилось празднование торжественным собранием, которое прошло в Брестском драматическом театре. Десантников поздравил заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.
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Сегодня в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде отмечались праздничные мероприятия, приуроченные 40-летию образования прославленного...
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