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Состоялся юбилей 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады

07.11.2019 17:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде отмечались праздничные мероприятия, приуроченные 40-летию образования прославленного соединения. Глава города Александр Рогачук поздравил личный состав и ветеранов бригады, поблагодарив их за участие в мероприятиях, посвященных 1000-летию Бреста.

Состоялся юбилей 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады


Из истории части:
Осенью 1979 года 105-я гвардейская Венская Краснознаменная воздушно-десантная дивизия, передав свои награды и почетные наименования, была переформирована в 38-ю отдельную гвардейскую Венскую Краснознаменную десантно-штурмовую бригаду. Четыре десятилетия назад – 10 ноября – она обрела свое постоянное место дислокации – город Брест. С тех пор эта дата считается ее годовым праздником.

Состоялся юбилей 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады

Состоялся юбилей 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады

Продолжилось празднование торжественным собранием, которое прошло в Брестском драматическом театре. Десантников поздравил заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.

 
Теги: Брест
 
 
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