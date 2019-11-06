Состоялся юбилей 38-й отдельной гвардейской Венской Краснознамённой десантно-штурмовой бригады

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня в 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде отмечались праздничные мероприятия, приуроченные 40-летию образования прославленного соединения. Глава города Александр Рогачук поздравил личный состав и ветеранов бригады, поблагодарив их за участие в мероприятиях, посвященных 1000-летию Бреста.







Из истории части:

Осенью 1979 года 105-я гвардейская Венская Краснознаменная воздушно-десантная дивизия, передав свои награды и почетные наименования, была переформирована в 38-ю отдельную гвардейскую Венскую Краснознаменную десантно-штурмовую бригаду. Четыре десятилетия назад – 10 ноября – она обрела свое постоянное место дислокации – город Брест. С тех пор эта дата считается ее годовым праздником.









Продолжилось празднование торжественным собранием, которое прошло в Брестском драматическом театре. Десантников поздравил заместитель председателя Брестского облисполкома Геннадий Борисюк.