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До 13 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 ноября

07.11.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

До 13 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 ноября
Фото из открытых источников

До 13 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 ноября В Беларуси в начале ноября потеплеет
В пятницу, 8 ноября, ночью и утром во многих районах Беларуси пройдут кратковременные дожди, днем преимущественно без осадков. В ночные и утренние часы местами туман. Ветер юго-восточный слабый.

Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов тепла, днем - 7-13 выше нуля.

 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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