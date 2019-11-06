Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов тепла, днем - 7-13 выше нуля.
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До 13 градусов тепла прогнозируется синоптиками в Беларуси 8 ноября
07.11.2019 17:30 — Разное | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
Температура воздуха ночью составит от 2 до 8 градусов тепла, днем - 7-13 выше нуля.
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
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