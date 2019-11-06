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Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е
Источник материала: СТВ
В кризисные 90-е, когда страна Советов треснула по своим географическим швам, каждое новое государство, как и любое молодое растение, вынуждено было пробиваться сквозь тяжелый грунт, удобренный проблемами.
Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Что посеешь, то и пожнешь – народная теорема, которую доказало то время. Время, когда сеяли зерна смутной перспективы.
Анастасия Дехтяр:
Сотни 3-литровых закаток, сушеная фасоль и салат «Минутка» – хороший урожай гарантировал хоть какую-то продовольственную безопасность семьи.
Горожане потянулись к земле. В свою очередь жителям сельской местности, привыкшим к труду и натурпродукту, прокормиться было немного проще: шкварка, малосольный и пареная картошка… Мало-мальский пищевой набор во все времена.
Было повальное увлечение подсобным хозяйством, все пытались что-то продать. Во времена СССР за Беларусью закрепилось звание зоны рискованного земледелия. Потому белорусские возможности перепрофилировали и негласно называли аграрную страну фабрикой мяса. Специализировалась она на животноводстве. Этакое разделение обязанностей в Союзе и своеобразный бартер. Зерна, к примеру, в БССР выращивали всего 2/3 от общей потребности. Недостаток поставлялся из житницы СССР – Украины и Кубани.
Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области, Герой Беларуси:
Состояние аграрно-промышленного комплекса соответствовало хаосу перестройки – кругом убыточные хозяйства, материальная база колхозов подорвана, сокращается поголовье скота. Зарплата сельчан не превышает в эквиваленте и 10 долларов.
90-е годы. Очередь за молоком на разлив в бидонах. Иногда приходилось обойти несколько магазинов, чтобы найти в продаже казалось бы самые обычные продукты. Горожане тогда находили прямых поставщиков из деревни. Обычно по выходным сельские бабульки привозили на рынок продукцию в 3-литровых банках и кульки с творогом.
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В кризисные 90-е, когда страна Советов треснула по своим географическим швам, каждое новое государство, как и любое молодое растение, вынуждено было пробиваться...
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