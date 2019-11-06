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Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

07.11.2019 17:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В кризисные 90-е, когда страна Советов треснула по своим географическим швам, каждое новое государство, как и любое молодое растение, вынуждено было пробиваться сквозь тяжелый грунт, удобренный проблемами.

О том, как жители бывшего СССР жили в 90-е, рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Анастасия Дехтяр, корреспондент:
Еще во второй половине прошлого века в города начали массово перебираться жители глубинок. Все они с мечтами о городской перспективе совершенно забыли о том, что земля дороже любой валюты. Опустевшие хаты с краю начали тоскливо поскрипывать засовом, сады – зарастать бурьяном.

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Что посеешь, то и пожнешь – народная теорема, которую доказало то время. Время, когда сеяли зерна смутной перспективы.

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Анастасия Дехтяр:
Участки садовых товариществ берут с прицелом – вырастить и прокормиться. На своих сотках белорусы от весны до осени все выходные копают, поливают, удобряют. А потом везут дары труда и плодородия в город.

Сотни 3-литровых закаток, сушеная фасоль и салат «Минутка» – хороший урожай гарантировал хоть какую-то продовольственную безопасность семьи.

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Горожане потянулись к земле. В свою очередь жителям сельской местности, привыкшим к труду и натурпродукту, прокормиться было немного проще: шкварка, малосольный и пареная картошка… Мало-мальский пищевой набор во все времена.

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Было повальное увлечение подсобным хозяйством, все пытались что-то продать. Во времена СССР за Беларусью закрепилось звание зоны рискованного земледелия. Потому белорусские возможности перепрофилировали и негласно называли аграрную страну фабрикой мяса. Специализировалась она на животноводстве. Этакое разделение обязанностей в Союзе и своеобразный бартер. Зерна, к примеру, в БССР выращивали всего 2/3 от общей потребности. Недостаток поставлялся из житницы СССР – Украины и Кубани.

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Василий Ревяко, председатель СПК «Прогресс-Вертелишки» Гродненской области, Герой Беларуси:
Более 20 лет тому назад были неимоверные ужасные условия для производства продукции животноводства.

Состояние аграрно-промышленного комплекса соответствовало хаосу перестройки – кругом убыточные хозяйства, материальная база колхозов подорвана, сокращается поголовье скота. Зарплата сельчан не превышает в эквиваленте и 10 долларов.

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

90-е годы. Очередь за молоком на разлив в бидонах. Иногда приходилось обойти несколько магазинов, чтобы найти в продаже казалось бы самые обычные продукты. Горожане тогда находили прямых поставщиков из деревни. Обычно по выходным сельские бабульки привозили на рынок продукцию в 3-литровых банках и кульки с творогом.

Сотни 3-литровых закаток, очереди и продукты со своего огорода. Как жили в кризисные 90-е

Подробнее в видеоматериале.

Люди в материале: Анастасия Дехтяр, Василий Ревяко
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В кризисные 90-е, когда страна Советов треснула по своим географическим швам, каждое новое государство, как и любое молодое растение, вынуждено было пробиваться...
 
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