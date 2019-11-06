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Мужчина задал парню своей дочери девять вопросов. И они вас впечатлят

07.11.2019 17:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Что мы знаем об отцах? Это суровые мужики, которые приняли участие в создании самой красивой девушки на свете – своей дочери. И когда однажды дочь приводит домой какого-то оборванца со словами, что будет с ним встречаться, в жизни отцов случается кризис, который может разделить жизнь на «до» и «после». 

Об одном из таких знакомств на своей странице в Twitter рассказала жительница города Мидлсбро по имени Алейша. Девушка пригласила своего молодого человека в гости, чтобы познакомить с родителями и выпить чаю. Отец Алейши невозмутимо посмотрел на юношу, ненадолго удалился, а затем вернулся со списком вопросов. 

Мужчина задал парню своей дочери девять вопросов. И они вас впечатлят
Фото: twitter.com/aleishastubley 

1. Где ты видишь себя через пять лет? 

2. Какие качества моей дочери говорят тебе о том, что она будет хорошей женой? 

3. Каковы твои намерения относительно моей дочери? 

4. Насколько хорошо ты можешь обеспечить жену и семью? 

5. Какая у тебя история с фильмами для взрослых? 

6. Есть ли деятельность, занимаясь которой совместно, вы оба получаете удовольствие? 

7. У тебя есть характер? 

8. Как много девушек у тебя было до моей дочери? 

9. Готов ли ты ухаживать за моим ульем, когда я буду в отпуске? 

Мужчина задал парню своей дочери девять вопросов. И они вас впечатлят
Фото: twitter.com/aleishastubley 

История умалчивает, сбежал ли юноша, не дочитав до последнего вопроса, однако будем считать, что нет, поскольку Алейша ничего об этом не написала. Зато девушка пояснила, что у её отца такое чувство юмора и всем было весело. Пользователи соцсети тоже посмеялись и отметили, что самый важный вопрос – это последний. 

Ранее мы рассказывали о причинах ценить мужчин.

Одна из них заключается в том, что отцы любят своих жён и детей – подробнее здесь.

Люди в материале: нет
 
Теги: знакомства
 
 
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Что мы знаем об отцах? Это суровые мужики, которые приняли участие в создании самой красивой девушки на свете – своей дочери. И когда однажды дочь приводит домой...
 
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