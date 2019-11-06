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«Профессионалы своего дела». В Беларуси состоялись выборы в Совет Республики
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 7 ноября во всех регионах Беларуси состоялись выборы в верхнюю палату белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В нее вошли 56 членов – 8 сенаторов от каждой области. Еще 8 назначает Президент. Выборы прошли путем тайного голосования на заседаниях местных Советов депутатов.
Кандидаты выступили перед народными избранниками с программой предстоящей деятельности по совершенствованию законодательства. Очертили наиболее проблемные вопросы, характерные для региона.
Они знают, о чем говорят. Как правило, за плечами у кандитатов многолетний опыт управленцев.
Чтобы быть избранным в регионе, кандидатам нужно было набрать больше половины голосов депутатов местных советов. Впереди у членов верхней палаты парламента напряженная работа. Свои обязанности сенатора они будут исполнять без отрыва от основного места работы.
Полный список новых сенаторов будет известен 12 ноября. К своим обязанностям они приступят с 6 декабря.
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Новости Беларуси. 7 ноября во всех регионах Беларуси состоялись выборы в верхнюю палату белорусского парламента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
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