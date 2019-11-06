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Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

07.11.2019 16:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты. 7 ноября Александр Лукашенко встретился с советником по национальной безопасности шейхом Тахнуном бен Заидом аль-Нахайяном, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совместные проекты и обмен опытом: Александр Лукашенко обсудил с вице-президентом ОАЭ вопросы сотрудничества

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

На встрече обсуждали совместные проекты, которые уже реализуются, и планы на перспективу, в том числе варианты взаимодействия в сфере искусственного интеллекта и его применение в разных областях. То, что партнеры из ОАЭ решили посвятить нашу делегацию в тонкости одной из самых закрытых научных сфер, говорит об особом статусе белорусско-эмиратского сотрудничества.

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я прежде всего хочу вас поблагодарить за ту открытость, которую вы проявляете в ходе моего визита.

Эмираты инвестируют колоссальные средства в развитие искусственного интеллекта. И ваше предложение, такое дружеское предложение ознакомить нас с уровнем развития искусственного интеллекта в Эмиратах заслуживает не просто уважения, а преклонения. Потому что сфера пока что достаточно закрытая. Каждая страна, если она занимается искусственным интеллектом, что-то творит, скрывая результаты этого творения друг от друга. Вы проявляете высочайшую открытость, и мы это очень ценим.

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

На этой встрече говорили и об итогах переговоров, которые Александр Лукашенко провел накануне. Глава белорусского государства встречался с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом аль-Нахайяном. Партнеры отметили продуктивность беседы и абсолютную нацеленность на оперативную реализацию всех намеченных планов. Среди них – взаимодействие в сельском хозяйстве, банковском деле, военно-технической сфере и даже спорте.

Отметим, Президент Беларуси презентовал шейху Тахнуну бен Заиду аль-Нахайяну белорусские сладости и копию Слуцкого пояса, созданную по старинной технологии (подробнее здесь).

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Президент Беларуси на встрече с советником по нацбезопасности ОАЭ: «Вы проявляете высочайшую открытость»

Александр Лукашенко встретился с наследным принцем Абу-Даби и подарил ему голограмму «Соколы»

Люди в материале: Александр Лукашенко, Шейх Тахнун бен Заид аль-Нахайян
 
 
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Новости Беларуси. Продолжается визит Президента Беларуси в Объединенные Арабские Эмираты. 7 ноября Александр Лукашенко встретился с советником по национальной...
 
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