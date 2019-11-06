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«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году
Источник материала: СТВ
Один из крупнейших заводов, выпускающий с конвейеров белорусскую бытовую технику, раньше мог предложить покупателям весьма специфический набор: кукольные коляски, закаточные машинки и керосинки с импортным названием «Везувий», рассказали в одной из серий проекта
Но спустя некоторое время предприятие выводят на новый уровень: теперь это «Минский завод холодильников». О первых успехах нового производства рассказывают, будто о выходе в открытый космос: пятисоттысячный, миллионный и, наконец, на дверце – восьмизначный номер.
Николай Свиридович (архивная видеозапись):
Николай Свиридович:
Мы нашли того самого кучерявого парня спустя 28 лет после вручения заводского «Оскара» c пониженной температурой. Николай Яковлевич будто и сам живёт в холодильнике! 36 лет на заводе, а его словно и не выключали из розетки все эти годы!
Архивная видеозапись:
Николай Свиридович:
Николай Свиридович не припомнит, чтобы на предприятии даже в непростые времена были забастовки или перебои с зарплатой. Но само производство очень часто было на грани. И дело не в людях – заводчане были готовы работать, только собирать холодильники нередко было просто не из чего.
Николай Свиридович:
Сегодня это покажется анекдотом: люди могли месяцами стоять в очереди, чтобы купить холодильник. Все знали, что выбирать заветное чудо бытовой техники не придётся. Не потому что – лишь бы схватить – выбирать было особенно и не из чего.
Николай Свиридович:
Тогда я не мог представить, что мы перейдём на такой дизайн, будем выпускать такой модельный ряд, такие большие холодильники, качественные, красивые.
Предположением с низкой долей вероятности в 90-ые оказалось бы и то, что примерно 20 лет спустя производительность завода сможет конкурировать со скоростями планетарного масштаба! Бег на 200 метров – мировой рекорд – 19 с лишним секунд! Новый холодильник на минском предприятии – по одному каждые 17 секунд!
Наталья Агеенко:
Плюсы в отрицательных температурах белорусского производства увидели в Польше, Швеции, Германии и Франции – не просто странах со своими аналогичными заводами – предприятиями-брендами, известными во всем мире. Неплохой промежуточный хэппи-энд для небольшого завода, выпускавшего закаточные машинки и керосинки «Везувий».
Кирилл Лимаренко:
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«Работает у сватьи на даче». Нашли владельца 10-миллионного холодильника «Атлант», выпущенного в 1987 году
Один из крупнейших заводов, выпускающий с конвейеров белорусскую бытовую технику, раньше мог предложить покупателям весьма специфический набор: кукольные...
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