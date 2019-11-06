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«Я же тебе говорила». Мама-енот спасла забравшегося на стену малыша
Источник материала: СТВ
Если бы мы составили список самых раздражающих родительских фраз, как думаете, на каком месте были бы слова «я же тебе говорила»? Вероятно, именно это сказала мама-енот своему недальновидному детёнышу.
Как
Енотиха начала ползти вверх, затем поймала детёныша за заднюю лапу и начала тянуть вниз. Малыш сопротивлялся, продолжая крепко держаться за стену, но мать была неумолима.
Когда самое страшное осталось позади, маленький енот, по всей видимости, попытался избежать наказания, но у его мамы были другие планы, так что взбучку малыш всё-таки получил.
Недавно мы рассказывали о диком животном, которое женщина случайно нашла у себя на заднем дворе и приютила.
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Если бы мы составили список самых раздражающих родительских фраз, как думаете, на каком месте были бы слова «я же тебе говорила»? Вероятно, именно это сказала...
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