«Я же тебе говорила». Мама-енот спасла забравшегося на стену малыша

Источник материала: СТВ

Если бы мы составили список самых раздражающих родительских фраз, как думаете, на каком месте были бы слова «я же тебе говорила»? Вероятно, именно это сказала мама-енот своему недальновидному детёнышу.

Как сообщает Daily Mail, маленький енот забрался на стену, посмотрел вниз и понял, что ему слишком страшно спускаться самостоятельно. Пока малыш держался за стену и беспокоился, его мама увидела неладное.





Енотиха начала ползти вверх, затем поймала детёныша за заднюю лапу и начала тянуть вниз. Малыш сопротивлялся, продолжая крепко держаться за стену, но мать была неумолима.





Когда самое страшное осталось позади, маленький енот, по всей видимости, попытался избежать наказания, но у его мамы были другие планы, так что взбучку малыш всё-таки получил.





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