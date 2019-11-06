Искать «закладку» как папоротник. В Минске открывают выставку о тайнах беларусов

Источник материала: KYKY

В Галерее современного искусства «Ў» пройдет персональная выставка Юры Шуста под названием «Неофит». Открытие состоится сегодня, и сегодня же там можно будет потанцевать на рейве.

Кто такой Юра Шуст?

Юра Шуст родом из Молодечно. Он – художник, основная форма его произведений – инсталляция, графика, видео. Шуст окончил Европейский гуманитарный университет, Королевскую академию искусств и Высший институт искусства в Генте. В своих работах автор придумывает возможные сценарии развития будущего.

О чём эта выставка?

Проект художника Юры Шуста посвящен значению тайны в жизни молодых беларусов. Основная видеоработа проекта «Неофит», основанная на аналогии поиска цветка папоротника и наркотической закладки, показывает группу молодых людей, блуждающих по лесу в поисках мифической дозы счастья.

«Неофит» – это попытка выявить глубинную связь технологии и общества из сочетаний архаического и постиндустриального. Проект вскрывает современные формы контроля, а история подается как абсурдная антиутопическая сказка.

Как всё это увидеть?

Чтобы увидеть «Неофит» Шуста, нужно прийти в галерею «Ў» по улице Октябрьской, 19. Выставка будет работать каждый день с 8 по 27 ноября, с 12:00 до 23:00. Если хотите попасть на открытие, приходите в галерею сегодня к 19:00. Рейв в честь открытия начнется в 21:00. Вход свободный.

По ценам билетов на выставку: взрослые – пять рублей; студенты – три рубля; по клубным картам, для школьников, пенсионеров, людей с инвалидностью – бесплатно.