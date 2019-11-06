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Лукашенко и наследный принц Абу-Даби подвели итоги сотрудничества
07.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Взаимные интересы стран и развитие отношений – эти темы обсуждали сегодня наследный принц Абу-Даби и президент Беларуси. Александр Лукашенко находится в Дубае с визитом, передает телеканал «МИР 24».
В конце встречи белорусский лидер подарил шейху Мухаммеду бен Заиду панно «Соколы». Эта птица считается национальным символом Объединенных Арабских Эмиратов.
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В конце встречи белорусский лидер подарил шейху Мухаммеду бен Заиду панно «Соколы».
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