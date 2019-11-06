Лукашенко и наследный принц Абу-Даби подвели итоги сотрудничества

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Взаимные интересы стран и развитие отношений – эти темы обсуждали сегодня наследный принц Абу-Даби и президент Беларуси. Александр Лукашенко находится в Дубае с визитом, передает телеканал «МИР 24».



Подвели стороны и итоги сотрудничества. В Беларуси уже реализуется ряд проектов с участием арабского капитала. Сейчас в Минске строится гостиничный комплекс стоимостью 240 миллионов долларов.

В конце встречи белорусский лидер подарил шейху Мухаммеду бен Заиду панно «Соколы». Эта птица считается национальным символом Объединенных Арабских Эмиратов.