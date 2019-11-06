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Популярная в 90-х прическа вновь стала трендом

07.11.2019 17:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Франко-американский актер Тимоти Шаламе вернул в моду стрижку «под горшок». Об этом сообщает The Guardian.

Кадр из фильма

К такому выводу стилисты пришли после премьеры фильма «Король» с участием Шаламе, которая состоялась 1 ноября. После выхода картины похожие стрижки сделали мировые знаменитости, в том числе актриса Шарлиз Терон, певец Гарри Стайлс и актер Джо Кири.

«Король» снят по мотивам шекспировских пьес и рассказывает историю английского короля Генриха V, которого и сыграл Шаламе. Издание отмечает, что «горшок» актера выглядит менее опрятным, чем эта же прическа у героя сериала «Звездный путь» Спока, вышедшего в 1960-х годах, или актера Джима Кэрри в фильме «Тупой и еще тупее», экранизированного в 1990-х. Однако именно «горшок» Шаламе стал трендом у звезд.

В июне 2018 года сообщалось, что британский подросток пожаловался на парикмахерскую в Карлайле после того, как получил неудачную стрижку «под горшок». Испробовав позднее эту стрижку на других клиентах, мастера салона заявили, что она смотрится не так уродливо, как на подростке. Они не признали свою вину и предположили, что парень испортил стрижку сам.
 
 
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Франко-американский актер Тимоти Шаламе вернул в моду стрижку «под горшок». Об этом сообщает The Guardian.
 
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