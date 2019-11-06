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Макей приехал на раздачу бургеров от Тимати
Источник материала: Партизан
7 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей приехал на раздачу бесплатных бургеров в жилом квартале "Маяк Минска".
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Кафе Black Star Burger, которое проводит эту акцию, недавно открылось в ТЦ Dana Mall, который находится неподалёку. Бургерной владеет российский рэпет Тимати, а Dana Mall и "Маяк Минска" — девелоперские проекты сербских бизнесменов братьев Каричей.
На площади перед "Маяком Минска" собралась огромная толпа. Там организована шоу-программа, люди ждут Тимати, который собирался раздавать бургеры лично. А Владиира Макея фотограф
Совсем недавно Владимир Макей проводил время в компании другого российского артиста — Филиппа Киркорова. По словам министра, сначала дружить стали их дети. А потом Филипп решил приехать в Минск на творческий вечер жены Макея, белорусской актрисы Веры Поляковой.
Фото Роман Протасевич.
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7 ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей приехал на раздачу бесплатных бургеров в жилом квартале "Маяк Минска".
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