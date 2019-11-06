Опровергнута гипотеза Дарвина о зарождении жизни









Исследователи воспроизвели среду вблизи гидротермальных жерл на дне океана, используя длинноцепочечные амфифильные соединения, которые обладают одновременно гидрофильными и гидрофобными свойствами. Смеси этих соединений формируют липидные пузырьки (везикулы) в достаточно суровых условиях, включая высокую соленость и температуру, большие градиенты кислотности и концентрации двухвалентных катионов. Ранее считалось, что такая среда не дает образовываться везикулам — предшественникам клеток.





Ключевым фактором оказалась длина амфифильных соединений. Показано, что цепочки из десяти атомов углерода стабилизируют пузырьки при 70 градусах Цельсия. При этом высокая соленость и щелочные условия способствуют спонтанной сборке молекул в пузырьки.









Как писал Дарвин, организмы могли возникнуть в небольшом пруду, содержащем все необходимые вещества. В настоящее время такой процесс невозможен, поскольку все сложные органические вещества мгновенно поглощаются уже существующими живыми существами.



