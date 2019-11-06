ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дилер китайских авто заработал пока лишь $42 тыс.

07.11.2019 17:06 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Компания «Автоцентр на МКАД», которая была создана в 2018 году, отчиталась за январь-сентябрь 2019 года. Пока прибыль составила только 87 тыс. рублей.




Выручка превышает 5,3 млн, но солидная часть «съедена» себестоимостью (около 5 млн).

«Автоцентр на МКАД» продает китайские автомобили CHERY. Розничные цены колеблются от 26,9 тыс. до 34,5 тыс. рублей. Исходя из этого можно полагать, что с начала года дилер реализовал более сотни авто.

Руководитель компании-дилера — заместитель Белорусской автомобильной ассоциации Сергей Варивода, который также возглавляет «Интеллект-Лизинг» и связан с рядом компаний, занимающихся продажами и обслуживанием автомобилей ГАЗ и УАЗ.


CHERY — это китайский автомобильный бренд, но машины собираются не только в КНР. Например, есть завод в Иране. Ранее CHERY также сотрудничала с заводом Derways в Карачаево-Черкесии (Россия), а сейчас в Калининградской области действует компания «Автотортехобслуживание», которая должна была начать сборку авто в марте 2019 года. Общество принадлежит холдингу «Автотор», основателем которого является Владимир Щербаков — бывший госдеятель (министр экономики и прогнозирования СССР, вице-премьер СССР и т. д.).
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания «Автоцентр на МКАД», которая была создана в 2018 году, отчиталась за январь-сентябрь 2019 года. Пока прибыль составила только 87 тыс. рублей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Искать «закладку» как папоротник. В Минске открывают выставку о тайнах беларусов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика