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Дважды лучший тренер Украины возглавил солигорский «Шахтер»

07.11.2019 18:29 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинский специалист Юрий Вернидуб назначен новым главным тренером солигорского «Шахтера».


Фото: Wikimedia

Наибольших успехов Вернидуб добился с «Зарей». В должности главного тренера луганской команды он выходил в финал Кубка Украины (2015/16), становился бронзовым призером украинской премьер-лиги (2016/17), дважды участвовал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА (2016/17, 2017/18).

Юрий Вернидуб был два раза признан тренером года в Украине (2016, 2018).

Отметим, в связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги. Исполнять обязанности главного тренера в матче со «Славией» будет Сергей Никифоренко.

 
 
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Украинский специалист Юрий Вернидуб назначен новым главным тренером солигорского «Шахтера».
 
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