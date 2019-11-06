Дважды лучший тренер Украины возглавил солигорский «Шахтер»

Источник материала: Tut.by

Украинский специалист Юрий Вернидуб назначен новым главным тренером солигорского «Шахтера».



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Наибольших успехов Вернидуб добился с «Зарей». В должности главного тренера луганской команды он выходил в финал Кубка Украины (2015/16), становился бронзовым призером украинской премьер-лиги (2016/17), дважды участвовал в групповом этапе Лиги Европы УЕФА (2016/17, 2017/18).

Юрий Вернидуб был два раза признан тренером года в Украине (2016, 2018).

Отметим, в связи с процедурой получения разрешения на работу в Беларуси Вернидуб не может быть заявлен на матч ближайшего тура высшей лиги. Исполнять обязанности главного тренера в матче со «Славией» будет Сергей Никифоренко.