Британский словарь назвал главное словосочетание года

Источник материала: Вороновская газета





Авторы словаря Collins English Dictionary назвали главное словосочетание 2019 года — климатическая забастовка (climate strike), сообщает BBC.

Такой выбор объясняется тем, что в нынешнем году словосочетание «климатическая забастовка» употреблялось в среднем в 100 раз чаще, чем в 2018-м.

Эта фраза попала в заголовки газет после того, как множество людей присоединились к протестам против изменения климата во всем мире. Термин «климатическая забастовка» был впервые зарегистрирован в ноябре 2015 года во время конференции ООН по изменению климата в Париже. В этом году его распространение произошло благодаря шведской активистке Грете Тунберг, которая устраивала забастовку возле парламента Швеции. Она также известна эмоциональной речью в ООН.

В 2018 году составители словаря выбрали словом года single-use (одноразовый), в 2017-м — fake news (фейковые новости).

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