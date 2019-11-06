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В пункте пропуска «Берестовица» временно затруднено движение транспорта

07.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В пункте пропуска «Берестовица» временно затруднено движение транспорта

Как сообщили  в пресс-службе Гродненской региональной таможни, сегодня с 12 часов дня движение транспорта по автомобильному мосту через реку «Свислочь» между пунктами пропуска «Берестовица» и «Бобровники» осуществляется по реверсивному принципу, в связи с чем движение транспорта затруднено.
 
По информации, поступившей от польской пограничной службы,  на данном участке польской стороной осуществляются ремонтные работы дорожного покрытия.

Планирующим пересечение белорусско-польской границы в указанном направлении просьба учитывать информацию.

https://grodnonews.by/

 
 
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Как сообщили  в пресс-службе Гродненской региональной таможни, сегодня с 12 часов дня движение транспорта по автомобильному мосту через реку «Свислочь» между...
 
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