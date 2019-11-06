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Кандидат в депутаты Михаил Андриянов встретится с избирателями в Овсянке
07.11.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
11 ноября кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Михаил Андриянов проведет встречу с избирателями.
Место — сельский Дом культуры в Овсянке.
Начало встречи — в 11:00.
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11 ноября кандидат в депутаты Палаты представителей Национального собрания Михаил Андриянов проведет встречу с избирателями. Место — сельский Дом культуры в...
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