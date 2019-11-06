В Несвиже прошел пикет Егора Матюшичева

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Сегодня в Несвиже, возле автостанции, прошел пикет кандидата в депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва Егора Матюшичева.

Егор Альбертович рассказал корреспонденту «НН», что для него цель таких точечных встреч – познакомиться напрямую с людьми, пообщаться с ними. «Чтобы избиратели знали меня не только по афишам и программе, но и вживую, чтобы могли поделиться проблемами, которые их тревожат», – добавил кандидат.





Многие люди не понимают разницу между законодательным и исполнительным ресурсом, между местным и республиканским органом власти. Они спрашивали Егора Матюшичева, что он сделаете для них? И кандидат доводил до каждого интересующегося свое виденье, что он и его команда могут предпринять.

– У меня в этом году дочка родилась, сын пошел в школу. И я иду в депутаты, потому что забочусь о будущем страны, в которой растут мои дети, – говорил Е.А. Матюшичев.





Егор Матюшичев отметил, что встречаются во время пикетов и аполитичные людей, но желающих пообщаться всё же больше. Кроме несвижан кандидат пообщался сегодня и с жителями Столбцовщины.

“НН”.