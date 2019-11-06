Не просто традиция: в Беларуси отмечают 102-ю годовщину Октября

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси празднуют 102-ю годовщину со дня Октябрьской революции. В честь этой даты в Минске и других городах страны провели митинги. На одном из них побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.

На митинг на Площади независимости в Минске собирались, едва рассвело. 7 ноября место встречи всех, кто празднует эту дату, неизменно – у памятника Ленину.

«Великая Октябрьская революция изменила ход мировой истории. Без преувеличения. Мои прадеды участвовали в Великой Октябрьской революции здесь, на территории Беларуси», «Продолжаем традиции. Добрые, хорошие традиции Великого Октября», – говорят участники празднования.

102 года назад Беларусь начала строить независимую республику. И «красный день календаря» до сих пор праздник государственный – в отличие от других постсоветских республик.

Под музыку оркестра к памятнику вождю мирового пролетариата несут корзины роз и гвоздик.

«В свое время несли достойно это знамя. Знамя Великой Октябрьской социалистической революции. И до сих пор помним. Ностальгия у нас».

По еще советской традиции к этой дате открывают новые социальные объекты и восстанавливают старые. Например, сейчас активисты Белорусского республиканского союза молодежи ремонтируют музей истории комсомола.

«Он должен стать интерактивным, молодежным. Чтобы молодежи было интересно прийти и посмотреть на ту историю», – считает второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Олег Дикун.

Но главное здесь – экспонаты. Более 20 тысяч уникальных вещей. Ветераны студенческих отрядов постоянно пополняют коллекцию.

«То, что делается сейчас, реконструкция музея, это, наверное, мечта наших многих поколений, последних ребят. Столько традиций, столько замечательных людей прошло и через отряды, через комсомол», – говорит председатель Совета ветеранов студенческих отрядов Беларуси Руслан Машковский.

7 ноября – это еще и знаковая дата в военной истории. Дмитрий Иванович – участник легендарного парада 1941 года в честь Октябрьской революции.

Немецко-фашистские захватчики уже недалеко от Москвы. А в столице проводят парад. Он длился всего 25 минут. Но по ценности его приравнивают к важнейшим военным операциям.

«Это воодушевило не только солдат, но и всех трудящихся Советского Союза», – напомнил ветеран Великой Отечественной войны Дмитрий Червяков.

Вокруг значения Октябрьской революции до сих пор много споров. Но все сходятся во мнении, что это переломный момент в истории многих стран. А как отмечать историческую дату, теперь каждый решает сам. В Беларуси сегодня официальный выходной. И для тех, кто не ходит на митинги, это возможность провести время с семьей.

Свои поздравления белорусам направил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что память о героических событиях и выпавших на долю белорусов испытаниях усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство гордости за свой народ.