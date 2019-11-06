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Не просто традиция: в Беларуси отмечают 102-ю годовщину Октября
07.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси празднуют 102-ю годовщину со дня Октябрьской революции. В честь этой даты в Минске и других городах страны провели митинги. На одном из них побывала корреспондент телеканала «МИР 24» Полина Срибненко.
На митинг на Площади независимости в Минске собирались, едва рассвело. 7 ноября место встречи всех, кто празднует эту дату, неизменно – у памятника Ленину.
102 года назад Беларусь начала строить независимую республику. И «красный день календаря» до сих пор праздник государственный – в отличие от других постсоветских республик.
Под музыку оркестра к памятнику вождю мирового пролетариата несут корзины роз и гвоздик.
«В свое время несли достойно это знамя. Знамя Великой Октябрьской социалистической революции. И до сих пор помним. Ностальгия у нас».
По еще советской традиции к этой дате открывают новые социальные объекты и восстанавливают старые. Например, сейчас активисты Белорусского республиканского союза молодежи ремонтируют музей истории комсомола.
«Он должен стать интерактивным, молодежным. Чтобы молодежи было интересно прийти и посмотреть на ту историю», – считает второй секретарь Центрального комитета Белорусского республиканского союза молодежи Олег Дикун.
Но главное здесь – экспонаты. Более 20 тысяч уникальных вещей. Ветераны студенческих отрядов постоянно пополняют коллекцию.
7 ноября – это еще и знаковая дата в военной истории. Дмитрий Иванович – участник легендарного парада 1941 года в честь Октябрьской революции.
Немецко-фашистские захватчики уже недалеко от Москвы. А в столице проводят парад. Он длился всего 25 минут. Но по ценности его приравнивают к важнейшим военным операциям.
Вокруг значения Октябрьской революции до сих пор много споров. Но все сходятся во мнении, что это переломный момент в истории многих стран. А как отмечать историческую дату, теперь каждый решает сам. В Беларуси сегодня официальный выходной. И для тех, кто не ходит на митинги, это возможность провести время с семьей.
Свои поздравления белорусам направил президент страны Александр Лукашенко. Он отметил, что память о героических событиях и выпавших на долю белорусов испытаниях усиливает духовную связь между поколениями, воспитывает чувство гордости за свой народ.
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Память о героических событиях укрепляет духовную связь между поколениями, отметил президент Беларуси Александр Лукашенко.
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