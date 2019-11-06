Заведующая нотариальной конторой Пинска Ирина Сачковская избрана в верхнюю палату парламента

Источник материала: Полесская правда



На заседании депутаты Советов базового уровня Брестской области сегодня избрали своих представителей в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва, передает корреспондент БЕЛТА.

Кандидатами выдвигались восемь человек. Все они получили поддержку абсолютного большинства депутатов городских и районных Советов. Всего в заседании участвовали 496 народных избранников. Каждый из претендентов в Совет Республики получил путем тайного голосования от 490 до 493 голосов депутатов.

Таким образом, в Совет Республики от Брестской области избраны главврач областной больницы доктор медицинских наук, профессор Александр Карпицкий, действующий член Совета Республики директор ОАО «Птицефабрика «Дружба» Барановичского района Василий Маркевич, председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий, председатель областного Совета депутатов Юрий Наркевич, руководитель областной коллегии адвокатов Тамара Шатликова. В верхнюю палату парламента также избраны председатель Жабинковского райсовета Анатолий Шолтанюк, директор ОАО «Парохонское» Валерий Хроленко, заведующая нотариальной конторой Пинска Ирина Сачковская.

Новоизбранных сенаторов поздравил председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. По его мнению, результат голосования говорит о том, что были выдвинуты достойные кандидатуры. Все они зарекомендовали себя как опытные руководители предприятий, организаций, хорошо знающие регион и его особенности. «Я уверен, что они будут достойно представлять нашу область в высшем законодательном органе страны», — подчеркнул губернатор.

Анатолий Лис отметил, что от представителей верхней палаты парламента ждут серьезной, вдумчивой работы. Совместно с депутатами Палаты представителей Национального собрания им предстоит работать над актами законодательства, направленными на решение задач по обеспечению стабильности и спокойствия в обществе, устойчивой работы экономики, развитию социальной сферы.

«На мой взгляд, результативная работа депутатов парламента невозможна без четкого взаимодействия с местными Советами депутатов, которые ближе всех находятся к людям и ведут с ними постоянный диалог вместе с органами исполнительной власти. Поэтому крайне важно учитывать их мнение, привлекать к обсуждению концептуальных вопросов и внесения соответствующих законопроектов. Это позволит сделать законы более качественными, избежать возможных негативных последствий при их реализации», — напутствовал избранных членов Совета Республики руководитель региона.

В заседании приняли участие помощник Президента — инспектор по Брестской области Анатолий Маркевич, руководители горрайисполкомов, администраций Бреста, член Центральной избирательной комиссии Сергей Калиновский, председатель областного суда Антон Гущин.

По информации БелТА.