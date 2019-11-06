Захаров в сборной Беларуси начал с победы над французами

Источник материала: Tut.by

Сборная Беларуси по хоккею с победы начала выступление на турнире в Латвии. В первом матче под руководством Михаила Захарова наша команда одолела французов — 4:2.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

После первого периода наш соперник вел 1:0, но во второй двадцатиминутке белорусы забросили три шайба. Отличились Белевич, Стефанович и Сусло.

На 13-й секунде завершающей трети французы отыграли одну шайбу, но в самой концовке матча Лопачук забросил в пустые ворота.

Беларусь: И. Брикун (К. Шостак); Еременко — Знахаренко, Лопачук — Белевич — А. Костицын (К); Антонов — Стасенко (А), Стефанович — Дрозд — Когалев; Готовец — Евенко, А. Малявко — Сусло — С. Малявко; Боголейша — Ногачев, Мартынов — Боярчук — Демков.

Франция: Арди; Галле — Манавьян (А), Трей (А) — Флери (К) — Бертран; Шакиашвилли — Мойсан, Бозон — Гюттиг — Реш; Тири — Кринон, Леклер — Ритц — Габори; Дуай — Бертон — Перре; Трибише, Ди Дьо Бальзамо.

В пятницу белорусы сыграют с командой Словении.