Любители хоккея Гродненщины создали свою лигу

Источник материала: Новости Волковыска

Принеманская любительская хоккейная лига создана по инициативе любителей хоккея и при поддержке Ассоциации "Федерация хоккея Гродненской области", Управления по спорту и туризму Гродненского облисполкома, а также ГУ "ХК Неман" и ГУ "Лидская ДЮСШ по хоккею с шайбой", сообщает S13.ru.

Старт возьмут восемь команд: две юниорских команды ХК Неман (вне конкурса), а так же любительские команды Авангард (Гродно), Сумасшедшие белки (Берестовица) , Кронон (Гродно), Легион (Гродно) , Черные Ястребы (Лида) , МЧС (Гродно) .

Уже сегодня, 7-го ноября, в 21.00 в Ледовом дворце Гродно пройдет и первый матч. На лед выйдут две старейшие любительские команды Гродно - Легион и Авангард.







ХК Авангард

Самая опытная любительская команда Гродненской области на протяжении нескольких лет является сильнейшей среди областей и уступает пальму первенства лишь только команде Президента Республики Беларусь.

Двукратный победитель чемпионата города Минска по хоккею с шайбой среди любительских команд (Первая лига)

ХК Легион

Команда зарегистрирована в 2007году. Названа по имени основнай организационнай единицы в древнеримской армии, что отражает боевой дух команды. За свою историю Легион, участвовал во многих турнирах и товарищеский встречах, тем самым популяризируя и развивая любительский хоккей и приобщая к нему гродненцев. Сегодня команда проводит тренировочный процесс под руководством Алексея Емельянчика и подготавливается к участию в дебютном сезоне "Принеманской ЛХЛ".

ЛХК Кронон

Гродненская команда создана болельщиками гродненского Немана в 2017 году, точнее в этом году появилось название и любительские покатушки было решено переформатировать в тренировки. Названа команда по имени реки Неман на европейских картах средних веков. Название символизирует как географическое местоположение, так и болельщицкие пристрастия игроков команды, большинство из которых можно встретить на трибунах во время матчей гродненского Немана. Именно боление за родной клуб привело многих на ледовую площадку. Цель команды на сезон попробовать свои силы на уровне лучших любительских команд региона и прогрессировать с каждым матчем.

МЧС- Гродно

Команда создана в августе 2017 года из числа сотрудников органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям учреждения «Гродненское областное управление МЧС». Команда является участником турнира по хоккею с шайбой среди подразделений МЧС. С сезона 2019-2020 является полноценным участником Принеманской любительской хоккейной лиги. Целью участия ЛХК «МЧС-Гродно» в лиге является развитие хоккея с шайбой, его популяризации, повышения уровня физической подготовки, спортивного и профессионального мастерства, пропаганды здорового образа жизни в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, а также повышения престижа профессии спасатель.

ЛХК" Черные ястребы Лиды"

Образован и зарегистрирован 26 апреля 2013 г. В состав команды и членов клуба вошли любители в количестве 40 человек. За время существования команда участвовала в трёх международный турнирах организованных на базе Ледового дворца города Лиды. На сегодняшний день средний возраст команды составляет 42 года.

Звар'яцелыя вавёркі

Хакейная каманда "Звар'яцелыя вавёркі (Сумасшедшие белки)" створана аматарамі хакея Бераставіччыны ў 2012 годзе. Пачыналася ўсё з сумесных выездаў разам з мастоўскімі аматарамі ў івацэвіцкі лядовы палац на трэніроўкі з мясцовай камандай. Вавёрка - сымбаль Бераставіччыны, адсюль і назва калектыва. Слова "звар'яцелыя" прыклеілася да каманды як рэакцыя людзей даведаўшыхся пра шлях, які мы праязджалі дзеля гульні ў хакей ( каля 140 км), і ўвогуле аб нашым існаванні). Каманда некалькі разоў удзельнічала ў "калядным турніры" у Івацэвічах. Наша каманда падтрымлівае цесную сувязь з польскай камандай "Хусарыя" з горада Беластока. Сумесна з таварышамі з ХК "Легіён", з якімі мы разам фармавалі выяздны склад , штогод праводзім таварыскія гульні ў сталіцы Падляшша.

Юниорские команды гродненского Немана

Самые мастеровитые участник Лиги, безусловно, юниорские команды гродненского Немана. Ребята выступают в группе А и группе Б юниорской лиги Первенства Беларуси. В команде собраны хоккеисты не старше 2002 г.р. и юниорская команда- последняя ступенька перед фармом. Хочешь увидеть будущих чемпионов в составе красно-черной машины, семикратного чемпионат Беларуси гродненского Немана? Обязательно посети матчи этих парней! Спустя непродолжительное время лучшие из них продолжат карьеру в основе Немана. А может и не только в нем.