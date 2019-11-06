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Елена Спиридович: когда «Славянский базар» хотели провести в другой стране, была в шоке – у него должна быть родина

07.11.2019 19:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

«Славянский базар» собирает тысяч гостей, как тогда это было принято говорить, из ближнего и дальнего зарубежья. Чтобы избавить их от общения с уличными менялами, в Витебске печатают собственные деньги – «васильки».

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Елена Спиридович: когда «Славянский базар» хотели провести в другой стране, была в шоке – у него должна быть родина

Правда, действительны они только неделю в году и только в этом городе. Очень быстро средство расчета стало фактически национальным белорусским сувениром. Сэкономить «васильки» и увезти с собой на память о Беларуси пытаются даже звезды первой величины.

Елена Спиридович: когда «Славянский базар» хотели провести в другой стране, была в шоке – у него должна быть родина

«Славянский базар» – ровесник белорусской независимости. За четверть века он вырос из музыкального форума в один из авторитетных фестивалей планеты, что подтвердила Всемирная ассоциация фестивалей. А ведь в самом начале пути его витебская прописка была под большим вопросом. 

Елена Спиридович: когда «Славянский базар» хотели провести в другой стране, была в шоке – у него должна быть родина

Елена Спиридович, застуженная артистка Республики Беларусь:
«Почему бы», – говорили они, – «один год фестиваль не провести в Болгарии. А почему бы фестиваль не провести на корабле, открытие сделать в одной стране, а закрытие в другой стране?»

Если честно, я была в шоке, потому что я точно знаю, что у фестиваля должна быть родина. Должно быть место, где его корни. Тогда родятся традиции, тогда родится атмосфера, которая сделает этот фестиваль отличным от других.

Со «Славянским базаром» произошло лучшее, что могло произойти в этой ситуации: за него заступился Президент страны.

Елена Спиридович: когда «Славянский базар» хотели провести в другой стране, была в шоке – у него должна быть родина

«Славянский базар» уже давно перешагнул славянские границы. На витебской сцене побывали гости со всех континентов, а о неповторимой атмосфере ходят почти легенды.

Люди в материале: Елена Спиридович
 
Теги: Витебск
 
 
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«Славянский базар» собирает тысяч гостей, как тогда это было принято говорить, из ближнего и дальнего зарубежья. Чтобы избавить их от общения с уличными менялами, в...
 
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