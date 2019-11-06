ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Облетает вокруг Земли за 95 минут: некоторые цифры о первом белорусском спутнике

07.11.2019 18:17 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

22 июля 2012 года в учебниках по истории будет значиться как день запуска белорусского спутника. Через 44 минуты после старта аппарат был успешно выведен на расчетную орбиту.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Облетает вокруг Земли за 95 минут: некоторые цифры о первом белорусском спутнике

Стартовал он с космодрома Байконур в компании еще четырех спутников: немецкого, канадского и двух российских. На орбиту космические аппараты вывела ракета-носитель «Союз».

«На уровне лучших мировых аналогов». Белорусско-российский спутник нового поколения планируют вывести на орбиту в 2023 году

Белорусский спутник двигается со скоростью 28 тысяч километров в час. За 95 минут он облетает весь земной шар (это 40 тысяч километров), а в сутки делает 15 витков вокруг Земли. В Плещеницах 24 часа следят за БКА. Спутник выходит на связь шесть раз в сутки. Во время приема в центре управления полетами аппарат передает снимки, сделанные в космосе.

Облетает вокруг Земли за 95 минут: некоторые цифры о первом белорусском спутнике

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
22 июля 2012 года в учебниках по истории будет значиться как день запуска белорусского спутника. Через 44 минуты после старта аппарат был успешно выведен на расчетную...
 
Новости дня
Новости разные
 
Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

06.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
07.11.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика