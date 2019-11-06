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Облетает вокруг Земли за 95 минут: некоторые цифры о первом белорусском спутнике
Источник материала: СТВ
22 июля 2012 года в учебниках по истории будет значиться как день запуска белорусского спутника. Через 44 минуты после старта аппарат был успешно выведен на расчетную орбиту.
Стартовал он с космодрома Байконур в компании еще четырех спутников: немецкого, канадского и двух российских. На орбиту космические аппараты вывела ракета-носитель «Союз».
Белорусский спутник двигается со скоростью 28 тысяч километров в час. За 95 минут он облетает весь земной шар (это 40 тысяч километров), а в сутки делает 15 витков вокруг Земли. В Плещеницах 24 часа следят за БКА. Спутник выходит на связь шесть раз в сутки. Во время приема в центре управления полетами аппарат передает снимки, сделанные в космосе.
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22 июля 2012 года в учебниках по истории будет значиться как день запуска белорусского спутника. Через 44 минуты после старта аппарат был успешно выведен на расчетную...
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