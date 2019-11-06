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Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос
Источник материала: СТВ
Покорять космос белорусы начали много лет назад. В середине прошлого века Советский Союз готовился к запуску первого искусственного спутника Земли.
Лучшие умы СССР трудились над реализацией нового масштабного проекта, в котором важную роль сыграли и белорусы.
В Минске в то время активно велись исследования низкотемпературной плазмы, создавались приборы для космических спутников, ракет, космодромов, аппаратура для измерения и фотосъемки. Специально для этого было создано несколько высокотехнологичных предприятий – конструкторское бюро «Пеленг» и завод «Интеграл».
Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси:
В этом плане, конечно, интересы Республики Беларусь тоже увеличились. Мы начали искать свое место в этой области. Наряду с теми направлениями, о которых я уже говорил, стал вопрос о создании нашего спутника.
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Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос
Покорять космос белорусы начали много лет назад. В середине прошлого века Советский Союз готовился к запуску первого искусственного спутника Земли. Об этом...
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