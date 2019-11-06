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Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос

07.11.2019 18:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Покорять космос белорусы начали много лет назад. В середине прошлого века Советский Союз готовился к запуску первого искусственного спутника Земли.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Лучшие умы СССР трудились над реализацией нового масштабного проекта, в котором важную роль сыграли и белорусы.

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос

В Минске в то время активно велись исследования низкотемпературной плазмы, создавались приборы для космических спутников, ракет, космодромов, аппаратура для измерения и фотосъемки. Специально для этого было создано несколько высокотехнологичных предприятий – конструкторское бюро «Пеленг» и завод «Интеграл».

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос

Петр Витязь, руководитель аппарата НАН Беларуси:
Эти работы продолжились, несмотря на то, что был развал. Да, были сложности: менялись коллективы, руководители, задачи. Был спад. Но, будем говорить, начиная с 2000 года и дальше в России, как и во всем мире, начат новый виток развития космических исследований по разным направлениям.

В этом плане, конечно, интересы Республики Беларусь тоже увеличились. Мы начали искать свое место в этой области. Наряду с теми направлениями, о которых я уже говорил, стал вопрос о создании нашего спутника.

Низкотемпературная плазма и приборы. Когда белорусские технологии на самом деле начали покорять космос

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Люди в материале: Петр Витязь
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Покорять космос белорусы начали много лет назад. В середине прошлого века Советский Союз готовился к запуску первого искусственного спутника Земли. Об этом...
 
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