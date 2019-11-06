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Особенности оптики БКА: для чего в Беларуси используют снимки из космоса

07.11.2019 18:12 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Оптику для белорусского спутника разработали на «Пеленге». Такое оборудование с высоты 600 километров позволяет получать снимки, на которых можно различать метровые объекты. Например, легковой автомобиль.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Особенности оптики БКА: для чего в Беларуси используют снимки из космоса

Для сравнения: большинство подобных спутников, курсирующих вокруг Земли, не различит и пятиэтажный дом. В том числе благодаря белорусской разработке вес спутника снизили до 400 килограммов, в то время как российские образцы с аналогичным набором функций весят около 6,5 тонн.

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Высокое разрешение позволяет увидеть из космоса пожары или разливы рек. С орбиты можно рассмотреть даже вероятные залежи полезных ископаемых: нефти, газа или алмазов.

Особенности оптики БКА: для чего в Беларуси используют снимки из космоса

Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:
В настоящее время мы полностью закрываем потребности Республики Беларусь в космических снимках данного разрешения: 2 метра. У нас договора с 11 министерствами Республики Беларусь, плюс порядка 20 организаций, которым мы поставляем наши снимки. Объем импортозамещения в 2015 году составил более 5 миллионов долларов.

Особенности оптики БКА: для чего в Беларуси используют снимки из космоса

Люди в материале: Василий Сивуха
 
 
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Оптику для белорусского спутника разработали на «Пеленге». Такое оборудование с высоты 600 километров позволяет получать снимки, на которых можно различать...
 
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