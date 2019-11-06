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Особенности оптики БКА: для чего в Беларуси используют снимки из космоса
Источник материала: СТВ
Оптику для белорусского спутника разработали на «Пеленге». Такое оборудование с высоты 600 километров позволяет получать снимки, на которых можно различать метровые объекты. Например, легковой автомобиль.
Для сравнения: большинство подобных спутников, курсирующих вокруг Земли, не различит и пятиэтажный дом. В том числе благодаря белорусской разработке вес спутника снизили до 400 килограммов, в то время как российские образцы с аналогичным набором функций весят около 6,5 тонн.
Высокое разрешение позволяет увидеть из космоса пожары или разливы рек. С орбиты можно рассмотреть даже вероятные залежи полезных ископаемых: нефти, газа или алмазов.
Василий Сивуха, начальник центра эксплуатации Белорусской космической системы дистанционного зондирования Земли:
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Оптику для белорусского спутника разработали на «Пеленге». Такое оборудование с высоты 600 километров позволяет получать снимки, на которых можно различать...
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