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Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС
Источник материала: СТВ
Энергоблок Белорусской атомной электростанции укрыт двойной оболочкой.
Первый слой защищает АЭС от воздействия внешних факторов. Например, цунами, землетрясений или падения самолета. Преграда от воздействия на окружающую среду – внутренний слой толщиной почти в 2 метра. Он создан из специальной стали, которая способна выдерживать давление порядка 0,46 мегапаскаль.
Александр Канюк, начальник реакторного цеха:
В случае аварии на АЭС оператор должен принять решение за 4 секунды. Если этого не происходит, система действует самостоятельно.
Еще один уровень защиты – ловушка расплава, которая установлена в первом энергоблоке. Это уникальное оборудование исключает выход радиоактивных частиц наружу при любой, даже самой невероятной ситуации. Кстати, ни на одной действующей АЭС в мире нет такой степени защиты.
Александр Канюк:
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Энергоблок Белорусской атомной электростанции укрыт двойной оболочкой. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
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