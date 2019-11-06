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Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

07.11.2019 18:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Энергоблок Белорусской атомной электростанции укрыт двойной оболочкой.

Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

Первый слой защищает АЭС от воздействия внешних факторов. Например, цунами, землетрясений или падения самолета. Преграда от воздействия на окружающую среду – внутренний слой толщиной почти в 2 метра. Он создан из специальной стали, которая способна выдерживать давление порядка 0,46 мегапаскаль.

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

Александр Канюк, начальник реакторного цеха:
Такое давление практически невозможно создать. Мы его просто по максимуму испытываем для того, чтобы знать, что она выдержит эти условия.

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

В случае аварии на АЭС оператор должен принять решение за 4 секунды. Если этого не происходит, система действует самостоятельно.

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Еще один уровень защиты – ловушка расплава, которая установлена в первом энергоблоке. Это уникальное оборудование исключает выход радиоактивных частиц наружу при любой, даже самой невероятной ситуации. Кстати, ни на одной действующей АЭС в мире нет такой степени защиты.  

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

Александр Канюк:
Если у нас вдруг произошла сверхавария с расплавлением топлива, для того, чтобы не разрушилась внутренняя оболочка, у нас применено устройство локализации расплава. Она локализует в себе кориум, надежно его охлаждает, предотвращает выход, образование взрывоопасных веществ водородосодержащих.

Кто будет защищать БелАЭС, и как сейчас она выглядит изнутри? Экскурсия по первой в истории страны атомной электростанции

Оператор должен принять решение за 4 секунды. Как устроена защита БелАЭС

Люди в материале: Александр Канюк
 
 
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Энергоблок Белорусской атомной электростанции укрыт двойной оболочкой. Об этом рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».
 
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