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Соболенко о Турсунове: «Митя мой тренер и всё»
Источник материала: Tut.by
Лучшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. В том числе о слухах о своих отношениях с тренером Дмитрием Турсуновым.
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На вопрос подписчика «Дима? с сердечком» Арина ответила: «Слушайте, мои дорогие, Митя мой тренер и всё».
Она также рассказала, почему перестала работать с Сашуриным (бывшим тренером Соболенко по физподготовке).
А также о том, с какого возраста хотела стать первой ракеткой мира (сейчас она 11-я):
И еще рассказала, где будет в отпуске:
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Арина ответила на вопросы подписчиков.
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