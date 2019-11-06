Соболенко о Турсунове: «Митя мой тренер и всё»

Источник материала: Tut.by

Лучшая на данный момент белорусская теннисистка Арина Соболенко ответила на вопросы своих подписчиков в Instagram. В том числе о слухах о своих отношениях с тренером Дмитрием Турсуновым.

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На вопрос подписчика «Дима? с сердечком» Арина ответила: «Слушайте, мои дорогие, Митя мой тренер и всё».





Она также рассказала, почему перестала работать с Сашуриным (бывшим тренером Соболенко по физподготовке).





А также о том, с какого возраста хотела стать первой ракеткой мира (сейчас она 11-я):





И еще рассказала, где будет в отпуске:



