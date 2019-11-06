|
В Бресте покажут кино про авторитарный эксперимент
07.11.2019 19:39 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Он заходит в класс и говорит о новом эксперименте. Пересаживает людей в классе, просит обращаться к нему по-новому, отвечать чётко и кратко, носить определенную форму. Сколько из них отказываются это делать?
Можно ли за 1 неделю сделать авторитарное сообщество из обычных старших школьников и школьниц? Что для этого нужно сделать? И к чему это может привести?
Немецкий
В рамках
Что такое просмотр и обсуждение фильма с нами:
Также на встрече будут люди из команды Human Constanta и волонтёры_ки из других городов. Также предлагаем небольшую тематическую фото-зону и открытки с рисунками детей беженцев.
Когда: 10 ноября (воскресенье), начало в 17:00.
Где: Пространство КХ (Брест,
Мероприятия проходят в рамках Общеевропейской Недели просветительских действий против фашизма и антисемитизма, инициированной Европейским объединением против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев
Главная | Новости | Газеты | Справки | Курсы валют | Знакомства | Знакомства2 | Гороскоп | Анекдоты |
© 2004-2019 21.by