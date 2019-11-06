В Бресте покажут кино про авторитарный эксперимент

Источник материала: Виртуальный Брест

Он заходит в класс и говорит о новом эксперименте. Пересаживает людей в классе, просит обращаться к нему по-новому, отвечать чётко и кратко, носить определенную форму. Сколько из них отказываются это делать?





Можно ли за 1 неделю сделать авторитарное сообщество из обычных старших школьников и школьниц? Что для этого нужно сделать? И к чему это может привести?

Немецкий фильм “Волна” (“Эксперимент 2”) 2008 года рассказывает экранизированную историю по реальным событиям в стенах школы о том, как учебный эксперимент по мотивам авторитарного режима может обернуться трагедией.

В рамках Недели за равенство и инклюзию Human Constanta предлагает вместе посмотреть это фильм и обсудить свои эмоции, мысли и впечатления.

Что такое просмотр и обсуждение фильма с нами:

это безопасное и инклюзивное пространство для любых людей;

возможность высказаться про свои чувства и идеи о фильме и услышать других;

открытие новых сторон исторических и реальных событий;

попытка поиска ответов на вопрос “что делать?”

Также на встрече будут люди из команды Human Constanta и волонтёры_ки из других городов. Также предлагаем небольшую тематическую фото-зону и открытки с рисунками детей беженцев.

Когда: 10 ноября (воскресенье), начало в 17:00.

Где: Пространство КХ (Брест, ул. Халтурина 2/1)

Мероприятия проходят в рамках Общеевропейской Недели просветительских действий против фашизма и антисемитизма, инициированной Европейским объединением против национализма, расизма, фашизма и в поддержку мигрантов и беженцев United .

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