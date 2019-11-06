В Могилевской области избраны члены Совета республики

Источник материала: Кировец





Восемь кандидатов от Могилевской области избраны членами Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва. Решение принято на совместном заседании депутатов местных советов базового уровня и горрайисполкомов, по итогам которого озвучены результаты тайного голосования.

В голосовании приняли участие 573 депутата. Они поддержали все выдвинутые кандидатуры в сенаторы: председателя правления ОАО «АСБ «Беларусбанк» Виктора Ананича, директора ОАО «Красный пищевик» Сергея Анюховского, первого секретаря Центрального комитета ОО «Белорусский республиканский союз молодежи» Дмитрия Воронюка, проректора по учебной работе учреждения образования «Могилевский государственный университет имени А.А. Кулешова» Олега Дьяченко, генерального директора государственного производственного объединения по топливу и газификации «Белтопгаз» Алексея Кушнаренко, главного врача Могилевской областной детской больницы Игоря Каско, начальника Могилевского института Министерства внутренних дел Республики Беларусь Валерия Полищука, директора унитарного коммунального сельскохозяйственного предприятия «Совхоз «ДОБРОВОЛЕЦ» Олега Портника.

Новоизбранные члены Совета Республики от Могилевской области представляют все основные сферы жизнедеятельности. Это люди, которые своим трудом и достижениями, заслужили авторитет и уважение в обществе.

По мнению председателя ЦИК Лидии Ермошиной, присутствовавшей на заседании, для членов Совета Республики традиционно устанавливается высокая планка. Это должны быть только знаковые люди, чтобы каждый гражданин нашей страны, видя этих людей, гордился ими. «Я рада, что кандидатуры, которых сегодня рассматривала Могилевская область, соответствуют самым высоким требованиям», — сказала Лидия Ермошина.

Поздравив жителей Приднепровского края с Днем Октябрьской революции, председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц отметил, что все восемь членов в Совет Республики от нашего региона избраны единогласно. Это высококвалифицированные, подготовленные люди с огромным житейским опытом. От их активной работы и позиции будет во многом зависеть будущее государства. Леонид Заяц также выразил уверенность, что избранные члены с честью и достоинством пронесут свой долг на высоком посту.

Совет Республики — палата территориального представительства. Порядок ее формирования сочетает элементы выборности и назначения. По восемь членов избираются от каждой области и Минска путем тайного голосования, еще восемь сенаторов назначает Президент. Всего в состав верхней палаты парламента входит 64 человека. Почти все из них работают на общественных началах. Только председатель Совета Республики, вице-спикер, председатели постоянных комиссий являются освобожденными работниками и получают зарплату.

Итоги выборов ЦИК подведет 12 ноября.